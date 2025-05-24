Лекарство хуже болезни: как мог бы работать полный запрет на кредиты для россиян

Предполагается, что специалисты будут проводить консультации с каждым, кто захочет взять кредит, и задавать определенные вопросы, которые помогут убедиться, что человек после получения кредитных средств не передаст их мошенникам. Филиппов полагает, что эта мера будет оценена россиянами положительно, так как у МВД появится возможность «защитить всех» от деятельности злоумышленников.