Лекарство хуже болезни: как мог бы работать полный запрет на кредиты для россиян

В МВД России обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. По словам заместителя начальника следственного департамента ведомства Данила Филиппова, эта мера может стать «серьезным ударом» по киберпреступности. Как в теории могло бы работать ограничение и нужно ли россиянам такое радикальное решение, разбиралась «Вечерняя Москва».
Вопросы перед выдачей кредита.
Филиппов объяснил, что в настоящее время в России уже существуют механизмы, которые позволяют гражданам запретить себе возможность пользования кредитом. Однако обсуждаемая в МВД практика отличается от этого самозапрета. Речь идет о «тотальном запрете» и об «индивидуальной разблокировке».
Предполагается, что специалисты будут проводить консультации с каждым, кто захочет взять кредит, и задавать определенные вопросы, которые помогут убедиться, что человек после получения кредитных средств не передаст их мошенникам. Филиппов полагает, что эта мера будет оценена россиянами положительно, так как у МВД появится возможность «защитить всех» от деятельности злоумышленников.
Кандидат юридических наук, руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин отметил, что такая практика могла бы стать одним из способов решения большой проблемы, которая действительно возникла в обществе.
— Людей обманывают, чтобы они взяли кредит, лишились собственных средств и получили некие долговые обязательства. Но, по моему мнению, это такое лекарство, которое будет хуже болезни, — считает эксперт.
Он объяснил, что кредит является одним из атрибутов свободы гражданского оборота. В Гражданском кодексе РФ на сегодняшний день не существует ни ограничений в возможности взять кредит, ни требований к его согласованию с МВД.
Как мошенники обходят самозапрет на кредиты: схемы.
— Поэтому мне кажется, что это предложение может использоваться, но не в законодательных, не во всеобщих мерах, а в каких-то оперативных. Допустим, как инструкция для банкиров: в случае подозрения относительно действий мошенников — подключать к работе правоохранительные органы, — предположил юрист.
По его словам, в выборочных случаях такая мера может принести эффект. Но распространять ее на все население России было бы неверным решением.
Какие меры нужно предпринять в первую очередь.
Брызгалин добавил, что если и говорить о механизме решения проблемы с действиями мошенников, которые заставляют жертв брать кредиты, то для начала стоило бы разобраться с микрофинансовыми организациями, раздающими кредиты всем и каждому.
— А потом начинают применять различные психологические меры, выжимая из человека задолженность. С этого надо начинать — это первое. А второе — надо не граждан, которые берут кредиты, ограничивать, а ловить жуликов, — считает собеседник «ВМ».
Задача правоохранительных органов — останавливать мошенников, которые обманывают людей. И тогда ситуация может измениться. А попытка запретить людям брать кредиты — это фактически признание неспособности справиться с проблемой, заключил Брызгалин.
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