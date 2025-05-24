В Москве завершился полумарафон «ЗаБег.РФ»

Отмечается, что состязание уже установило два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно» (в 2020 и 2021 годах). А сам полумарафон проводился в девятый раз и стартовал одновременно во всех регионах России — от Камчатки до Калининграда.