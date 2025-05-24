В Москве завершился полумарафон «ЗаБег.РФ»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полумарафон самого массового забега страны завершился в Москве, бежали около 8 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На московском этапе самого массового забега страны “ЗаБег.РФ” завершился полумарафон. Победителями на дистанции 21,1 километра стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Их результаты 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего бежали около 8 тысяч человек», — написал он.
Отмечается, что состязание уже установило два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно» (в 2020 и 2021 годах). А сам полумарафон проводился в девятый раз и стартовал одновременно во всех регионах России — от Камчатки до Калининграда.
«В Москве забеги будут продолжаться весь день. По прогнозам, в них примут участие около 40 тысяч человек — рекордный показатель», — добавил Собянин.
Уточняется, что помимо полумарафона участники могут преодолеть на выбор ещё три дистанции: один километр, пять километров и десять километров. Старт и финиш расположены на Васильевском спуске, а маршруты проходят по знаковым местам Москвы.