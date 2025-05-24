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«Танцующий» медведь попал в объектив фотоловушки

Танцующий медведь попал в объектив фотоловушки в Красноярском крае.

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. «Танцующий» медведь у дерева попал в объектив фотоловушки на территории заповедника «Тунгусский» в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе заповедника.

На кадрах заповедника, опубликованных в пятницу в соцсети «ВКонтакте», видно, как медведь сначала активно трется о землю, далее его взор падает на дерево и хищник, встав на две лапы, начинает двигаться всем телом.

«В заповеднике “Тунгусский” у самого популярного дерева среди медведей началась борьба за территорию. Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона», — говорится в сообщении группы заповедника в соцсети.