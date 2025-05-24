Вице-спикер Госдумы Даванков ответил на обвинения Мизулиной в клевете

«1. Как все-таки решился вопрос с Пашей Техником? Почему вы им сначала занялись, а потом резко потеряли интерес? 2. На какие цели вы потратили 200 млн рублей из бюджета России? В прошлом году эти деньги получила ваша организация “Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям” 3. Готовы ли вы принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету?» — написал Даванков.