Атамана и архимандрита увековечили в названиях открытых водорослей Эфиопии

«Биоразнообразие диатомовых водорослей во многих регионах изучено не до конца, и Эфиопия не исключение. Работа нашего отдела молекулярной систематики и биоинжиниринга автотрофных организмов ИФР РАН с коллекциями из Восточной Африки позволила выявить два новых для науки вида, относящихся к родам Sellaphora и Planothidium. Эти виды обладают большим потенциалом для использования в работах по биоиндикации и оценке качества вод в водотоках, что актуально для этого региона», — заявил заведующий отделом, главный научный сотрудник ИФР РАН Максим Куликовский, чьи слова приводятся в сообщении.