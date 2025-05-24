Атамана и архимандрита увековечили в названиях открытых водорослей Эфиопии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ученые Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева (ИФР) РАН назвали открытые ими виды микроскопических водорослей из Эфиопии в честь казачьего атамана Николая Ашинова и архимандрита Паисия. В XIX веке они внесли значительный вклад в укрепление российско-абиссинских отношений, сообщили ТАСС в пресс-службе центра содействия экспедиционной деятельности.
«Биоразнообразие диатомовых водорослей во многих регионах изучено не до конца, и Эфиопия не исключение. Работа нашего отдела молекулярной систематики и биоинжиниринга автотрофных организмов ИФР РАН с коллекциями из Восточной Африки позволила выявить два новых для науки вида, относящихся к родам Sellaphora и Planothidium. Эти виды обладают большим потенциалом для использования в работах по биоиндикации и оценке качества вод в водотоках, что актуально для этого региона», — заявил заведующий отделом, главный научный сотрудник ИФР РАН Максим Куликовский, чьи слова приводятся в сообщении.
В рамках научно-просветительского проекта «Их имена в природе» центра содействия экспедиционной деятельности новые виды получили названия Sellaphora ashinovii и Planothidium paisiusii. Задача этого научно-просветительского проекта — увековечить имена русских исследователей и путешественников в биологической таксономии — описанных в результате экспедиций новых видов растений и животных и тем самым привлечь к их наследию внимание общественности. Таким образом уже удалось увековечить имена десятка исследователей.
Диатомовые водоросли, известные также как диатомеи, представляют собой крайне многообразную и повсеместно встречающуюся группу микроскопических водорослей. Исследование биологического многообразия этих организмов, кажущихся на первый взгляд незначительными, играет важнейшую роль в понимании процессов, происходящих в разнотипных экосистемах, контроле за их состоянием, защите биологического разнообразия и применении в практических задачах.
«Морфологические и молекулярно-генетические характеристики новых видов были проанализированы для установления их таксономического положения. Было проведено сравнение с близкородственными видами. Стоит отметить, что публикация, посвященная диатомовым водорослям Эфиопии, стала первой работой такого рода в мире по данному региону, выполненной на современном научном уровне, и она подчеркивает необходимость дальнейших молекулярно-генетических исследований по всему континенту», — уточнил ведущий научный сотрудник ИФР РАН Антон Глущенко.
О названиях водорослей.
Вид Sellaphora ashinovii назван в честь Николая Ивановича Ашинова (1859−1902), казачьего атамана и путешественника по Африке. Он также был лингвистом-любителем, опубликовавшим книгу «Абиссинский алфавит и первоначальный абиссинско-русский словарь». Planothidium paisiusii назван в честь архимандрита Паисия (Василия Филипповича Балабанова, 1832−1912), руководителя духовной миссии во время экспедиций Ашинова в Абиссинию в 1888—1889 годах. Это была попытка создания русского поселения Новая Москва в Таджурском заливе.