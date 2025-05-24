Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали три человека

При столкновении «Шкоды» и «Форда» на трассе в Башкирии пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, на 256 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Абзелиловском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба ГАИ по Башкирии, по предварительной информации 51-летний водитель «Шкода Рапид» допустил столкновение с «Фордом», за рулем которого находился 43-летний мужчина.

По данным Госавтоинспекции Башкирии в результате аварии двое водителей и пассажир «Форда» получили травмы. Теперь причины и обстоятельства ДТП должны установить сотрудники дорожной полиции.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.