В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали три человека

Сегодня, 24 мая, на 256 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Абзелиловском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба ГАИ по Башкирии, по предварительной информации 51-летний водитель «Шкода Рапид» допустил столкновение с «Фордом», за рулем которого находился 43-летний мужчина.
По данным Госавтоинспекции Башкирии в результате аварии двое водителей и пассажир «Форда» получили травмы. Теперь причины и обстоятельства ДТП должны установить сотрудники дорожной полиции.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.
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