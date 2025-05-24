Храм в честь участников СВО построят в Пушкине рядом с жилыми домами

Ранее местные жители просили выбрать для строительства участок у мемориала «Ополченцы», находящийся по соседству и почти вдвое больше. По их словам, новый храм окажется слишком близко к жилым домам. Однако в комитете по градостроительству сочли такие доводы «нецелесообразными».