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Храм в честь участников СВО построят в Пушкине рядом с жилыми домами

Местные жители просили выбрать для строительства участок у мемориала «Ополченцы».

Источник: соцсети

Комитет по охране памятников согласовал возведение храма Георгия Победоносца в Пушкинском районе Петербурга. Его построят на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе в честь защитников Отечества, включая участников СВО.

Высота здания составит 30 метров, купол выполнен в стилистике древнерусского шлема. На участке появятся трапезная, звонница, мемориальная аллея, автостоянка и велопарковка.

— Работы инициирует Софийский собор, который получил землю в пользование еще в 2023 году, — известно из документов.

Ранее местные жители просили выбрать для строительства участок у мемориала «Ополченцы», находящийся по соседству и почти вдвое больше. По их словам, новый храм окажется слишком близко к жилым домам. Однако в комитете по градостроительству сочли такие доводы «нецелесообразными».