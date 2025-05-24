МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом, с начала года на арендованных машинах совершили 22 миллиона поездок — это на 3 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Каршеринг пользуется большой популярностью у москвичей. С начала года на арендованных машинах совершили 22 миллиона поездок — это на 3 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года. Каждым автомобилем краткосрочной аренды ежедневно пользуются несколько водителей, поэтому нагрузка на дороги снижается и улучшается экологическая ситуация в городе. Мы продолжим развивать сервис по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.
По его словам, ездить на каршеринге выгоднее и удобнее, чем на личном авто, так как не нужно платить за парковку, заправку и обслуживание автомобиля, не нужно возвращаться туда, где остался автомобиль, можно арендовать разные модели машин в разных комплектациях.