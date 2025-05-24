«Мое материнское сердце спокойно за детей». Побывали в гостях у белорусско-палестинской семьи в Гатово

Бело-голубой жилой дом в поселке Гатово Минского района выгодно выделяется на фоне остальных. Он не только новый, но и имеет большую прилегающую территорию, зеленую и благоустроенную, современную детскую площадку и места для отдыха. Что и сказать, комфортное место, чтобы жить и растить детей. Именно здесь обосновались бывшие жители Газы, которые прилетели спецбортом, отправленным по поручению Президента, в ноябре 2023 года. Корреспонденты БЕЛТА навестили их, чтобы узнать, хорошо ли живется белорусским палестинцам в пристоличье.
Улетевшие от войны.
Большое семейство Еркиек (а на то время это 14 человек) прилетело в Беларусь в ноябре 2023 года специальным рейсом из зоны палестино-израильского конфликта.
Их история началась с того, что палестинец Салах, который в далекие 1990-е приехал учиться в Беларусь, женился на белоруске Евгении. В Минске у них родились дочь и сын. Позже пара перебралась в Газу, где жили родители Салаха. Там с поддержкой родных не только обзавелись жильем, но и даже начали свой семейный бизнес. Салах открыл массажный кабинет, где занимался реабилитацией пациентов с разной степенью утраты здоровья.
«Жили на широкую ногу, построили квартиры детям, которые создали свои семьи. Растили внуков. Все нажили своим трудом, и все потеряли. Наш дом разрушен. Родной брат Салаха установил рядом с развалинами палатку и живет с семьей в нечеловеческих условиях. Голодают, когда гуманитарная помощь не доезжает. Это очень страшно, ведь и мы могли там остаться, если бы не Президент. Мой муж меня не раз благодарил за то, что я белоруска», — рассказала Евгения.
Первые три месяца пребывания в Беларуси семья проживала в Территориальном центре социального обслуживания населения Воложинского района, а затем переехала на постоянное место жительства в агрогородок Гатово. Евгения и двое ее сыновей были трудоустроены в Минское производственное кожевенное объединение.
На подоконнике — рассада.
«Нам очень помогли: предприятие выделило три квартиры, а добрые люди привезли мебель, посуду. Поддержали мои родственники, даже школьные друзья откликнулись. Поэтому квартиры быстро обжили. Но не это для нас главное — важно, что внуки растут в спокойной обстановке, без выстрелов, бомбежки и войны», — отметила Евгения.
Поговорить с Халидом и Самиром не удалось — парни в момент нашего приезда были на работе.
«Мальчишки учат язык, уже неплохо говорят на русском, освоились в коллективе, где их ценят за хорошую дисциплину и ответственное отношение. Я сама хоть никогда не работала на производстве, но тоже привыкла быстро. Что касается невесток, то они сейчас заняты воспитанием детей: старших потихоньку приучают к садику, ухаживают за малышами. Двое членов нашего семейства родились в Беларуси», — добавила Евгения.
Важно, что определился с занятостью и ее супруг.
«Салах открыл свое ИП, как и на родине, он занимается реабилитацией. Мы установили дома массажный стол. Здесь он принимает пациентов, а иногда и выезжает к маломобильным. Например, помогает тем, кто перенес инсульт или инфаркт», — рассказала Евгения. А еще продемонстрировала нам рисунки своих внуков и овощную рассаду на подоконнике.
«Я счастлива, что у моих близких все хорошо. Мое материнское сердце спокойно за детей. А всем людям хочу сказать, что нет ничего важнее мира», — подчеркнула женщина.
Елена ХАРЕВИЧ,
фото Надежды КОСТЕЦКОЙ,
БЕЛТА. -0-