«Мое материнское сердце спокойно за детей». Побывали в гостях у белорусско-палестинской семьи в Гатово

«Жили на широкую ногу, построили квартиры детям, которые создали свои семьи. Растили внуков. Все нажили своим трудом, и все потеряли. Наш дом разрушен. Родной брат Салаха установил рядом с развалинами палатку и живет с семьей в нечеловеческих условиях. Голодают, когда гуманитарная помощь не доезжает. Это очень страшно, ведь и мы могли там остаться, если бы не Президент. Мой муж меня не раз благодарил за то, что я белоруска», — рассказала Евгения.