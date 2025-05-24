Пересаживаем рассаду в открытый грунт: как все сделать правильно?

— У меня рассада растет в разных емкостях, следовательно, извлекать ее для переезда на грядку нужно по правилам. К примеру, торфяные горшки и таблетки мы не удаляем, а садим вместе с культурой. Бумажные стаканы обычно разрезаю сверху вниз, не повреждая корешки. Пластиковый горшок переворачиваю вверх дном и потихоньку достаю рассаду, придерживая стебли, — делится Александра Викторовна. — Если томаты или перцы посажены в кассеты, то здесь без плоской и тонкой лопатки не обойтись. Ею подкапываю саженец с четырех сторон и достаю. Помидоры.