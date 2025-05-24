Пересаживаем рассаду в открытый грунт: как все сделать правильно?

Теплая погода хоть медленно, но уверенно идет к нам. Особенно прогнозам рады дачники, которые уже давно потирают руки, глядя, какой вымахала на подоконнике рассада томатов, перца, баклажанов. В их числе гомельчанка Александра Синявская, которая делится с нашими читателями правилами грамотной высадки рассады в открытый грунт.
Всему свое время.
С теплого подоконника на грядку помидоры, баклажаны и перцы переезжают, когда земля на 10-сантиметровой глубине прогревается как минимум до +12−15°С. Огородники со стажем рекомендуют в пасмурную погоду делать пересадку утром, а в солнечную — вечером, чтобы молодые растения не увяли. На первых порах будет не лишним их укрыть или соорудить небольшой парничок, чтобы создать комфортные условия.
На заметку. Если на грядке выращиваете скороспелую зелень, то нужно убрать ее не менее чем за неделю до высадки рассады основной культуры.
— Примерно за три недели до предполагаемой высадки приступаю к дезинфекции почвы. Использую горячий раствор медного купороса, который служит отличной защитой от грибка и вредителей. Расчет такой: столовую ложку средства растворяю в 10 литрах воды, на один квадрат уходит до 1,5 литров, — рассказывает Александра Синявская. — Затем удобряю грядку перегноем или вношу торф не более 4 кило. Не лишним будет подкормить почву древесной золой (стакан) вперемешку с суперфосфатом и сульфатом калия (по столовой ложке). Хорошенько перекапываю и разравниваю землю.
В заранее подготовленные лунки, которые должны быть немного больше земляного кома рассады, аккуратно помещаем растения, присыпаем почвой и слегка приживаем, чтобы между корнями не осталось пустот. Затем обильно поливаем. После того как грунт осядет, можно замульчировать посадку торфом.
— У меня рассада растет в разных емкостях, следовательно, извлекать ее для переезда на грядку нужно по правилам. К примеру, торфяные горшки и таблетки мы не удаляем, а садим вместе с культурой. Бумажные стаканы обычно разрезаю сверху вниз, не повреждая корешки. Пластиковый горшок переворачиваю вверх дном и потихоньку достаю рассаду, придерживая стебли, — делится Александра Викторовна. — Если томаты или перцы посажены в кассеты, то здесь без плоской и тонкой лопатки не обойтись. Ею подкапываю саженец с четырех сторон и достаю. Помидоры.
Трудно себе представить огород, на котором не росли бы томаты. Из-за достаточно продолжительного срока вегетации (5−6 месяцев от посева семян до сбора урожая) эту культуру выращивают через рассаду. Высадка стартует в марте, а в открытый грунт окрепшие растения переселяются в мае-июне.
— Есть три верных способа высадки томатов на грядку: вертикальный, наклонный и заглубленный. В первом, самом распространенном случае растения высотой 25−30 сантиметров сажаем в лунку перпендикулярно поверхности земли, заглубляя до первой пары листьев, — поясняет собеседница. — Два оставшихся метода применяются, когда рассада переросла все мыслимые сроки. Так, при наклонном помещаем томат в лунку под углом в 45 градусов, листья при этом должны быть на 15-сантиметровом расстоянии от грунта.
По словам гомельчанки, заглубляем то, что растет в торфяных горшках: выкапываем одну лунку глубиной не менее 15−17 сантиметров. В ней еще одну — под размер емкости, в которой находится рассада. В меньшую ямку опускаем горшок с растением и присыпаем почвой. Через пару недель засыпаем полностью большую лунку.
Александра Викторовна обращает внимание: после пересадки рассады на грядку рядом с каждым растением нужно установить колья. Для низкорослых и среднерослых сортов подойдут те, что на 25−30 сантиметров выше куста, а высокорослые нуждаются в опорах высотой 2 и более метра.
— Отступаем от ствола томата на 10−15 сантиметров и заглубляем в землю на 20−25 сантиметров. Тем самым мы не повредим корневую систему. Не стоит чересчур туго затягивать подвязку, она не должна сдавливать стебель, — поясняет героиня и уточняет, что опорой могут служить деревянные рейки, крупные ветки, металлические или пластмассовые прутья. — Приступайте к подвязке, как только томаты начнут цветение. Не ждите, пока их тяжелые стебли упадут на землю и станут кривыми.
На заметку. Получить хороший урожай от лежащего на земле растения вряд ли получится: в этом случае томаты чаще всего поражаются заболеваниями.
Поливать помидоры лучше всего под корень, чтобы попавшая на цветы и завязи влага не спровоцировала развитие грибка. Александра Синявская советует под каждой посадкой сделать небольшие лунки.
Перцы, баклажаны и капуста.
У перца и баклажанов примерно одинаковая техника высадки рассады в открытый грунт. Готовим на грядке лунки, предварительно внеся в каждую из них горсть компоста, столовую ложку золы и меньше половины чайной ложки суперфосфата.
— После этого хорошенько проливаю ямку горячей водой. Через 15−20 минут лунка готова принять рассаду перца и баклажанов. Сажаю их вертикально на глубину пропорционально той, на которой они росли в емкостях на подоконнике, — отмечает Александра Викторовна дополняет, что эти растения так же, как и томаты, нуждаются в обязательной подвязке. — Капусту также стараюсь выращивать через рассаду. Лунку предварительно поливаю и заглубляю растение до настоящих листьев. Стебель присыпаю грунтом, стараясь оставить открытой точку роста. В противном случае капуста не приживется.
Капустное междурядье Александра Синявская просыпает аммиачной селитрой (20 — 25 граммов на метр погонный), которая восполняет недостаток азота. После полива, когда земля впитала воду, она мульчирует грядку легкой сухой почвой.
На заметку. Чтобы отпугнуть от капустной грядки слизней, в качестве мульчи используйте яичную скорлупу.
Огурцы.
Делится собеседница и результатами недавнего эксперимента по выращиванию огурцов через рассаду.
— В позапрошлом сезоне решила попробовать новый рассадный метод для огурцов. Результат порадовал, правда, времени ушло куда больше, чем если бы посеяла семена прямиком на грядку под парничок. К работе приступила еще в марте, а уже к середине мая готовила грядку под пузатых и хрустящих, — улыбается она. — Где-то за неделю до высадки грунт пролила специально приготовленным раствором, рецепт которого подсмотрела в интернете. В 10-литровом ведре горячей воды развела пол-литра жидкого коровяка, стакан птичьего помета и чайную ложку медного купороса. Подрыхлила землю на глубину 10−12 сантиметров и накрыла посадку полиэтиленом, чтобы сохранить тепло и влагу.
Перед посадкой в каждую яму дачница советует засыпать по две чайные ложки любого комплексного удобрения. К примеру, «Нитроаммофоски». Смешать его с землей и полить теплой водой.
На заметку. Если выкапывать лунки в шахматном порядке, то все огурцы будут освещены солнцем.
— Затем приступаю к высадке рассады. Делаю это вертикально и примерно на ту же глубину, на которой она росла в горшках. Примерно через неделю на стеблях появились небольшие бугорки светлого оттенка. Присыпала их землей, чтобы развивались лучше корни. То же самое сделала, когда они появились во второй раз. В итоге моя рассада была заглублена на грядке до семядольных листков, — заключает дачница.
| Марина ВАЛАХ, газета «7 дней». Фото из открытых интернет-источников.
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