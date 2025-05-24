Сотрудники СК по Ростовской области поздравили «Комсомольскую правду» с юбилеем

24 мая коллектив СУ СК России по Ростовской области поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем. Пост был опубликован в телеграм-канале ведомства.
— Ваше издание — не просто газета, а свидетель исторических свершений. На протяжении века вы сохраняли честность слова, принципиальность позиции и умение говорить с читателем. Ваши материалы не только информируют, но и воспитывают, вдохновляют, учат ценить правду и справедливость, — отметили в донском управлении СК.
Издание назвали эталоном профессионализма, а журналистам пожелали неиссякаемой энергии и ярких идей.
Напомним, ранее в адрес «КП — Ростов-на-Дону» поступил приветственный адрес от врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
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