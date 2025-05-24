Сотрудники СК по Ростовской области поздравили «Комсомольскую правду» с юбилеем

— Ваше издание — не просто газета, а свидетель исторических свершений. На протяжении века вы сохраняли честность слова, принципиальность позиции и умение говорить с читателем. Ваши материалы не только информируют, но и воспитывают, вдохновляют, учат ценить правду и справедливость, — отметили в донском управлении СК.