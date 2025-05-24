Дождь не помеха: почти 2 тысячи спортсменов бежали полумарафон в Минске

В белорусскую столицу для участия в забегах приехали представители России, Китая, Казахстана, Армении и Египта. Спортивный настрой не испортила даже дождливая погода в Минске.
По правилам, забегов было несколько. В первом из них ― детском ― участвовали дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, самые юные участники преодолели дистанцию в один километр. Бегуны от 16 лет могли выбрать дистанцию в 5 км, совершеннолетние бежали 10 км или 21,1 км.
На основной дистанции в 21,1 км у мужчин лидером стал белорусский марафонец Владислав Прямов, его результат 1 час 2 мин. 22 сек. У женщин на аналогичной дистанции победила Анна Дронь, показавшая итоговое время 1 час 11 мин. 56 сек.
В нынешнем году полумарафон One Run проходит в 25 странах мира, идея его проведения заключается не только в самих забегах, но и в достопримечательностях, которые могут увидеть участники, пробегая по центральным улицам того или иного города. В забегах в российских регионах в этом году приняли участие более 220 тысяч человек.