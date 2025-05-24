Дождь не помеха: почти 2 тысячи спортсменов бежали полумарафон в Минске

В нынешнем году полумарафон One Run проходит в 25 странах мира, идея его проведения заключается не только в самих забегах, но и в достопримечательностях, которые могут увидеть участники, пробегая по центральным улицам того или иного города. В забегах в российских регионах в этом году приняли участие более 220 тысяч человек.