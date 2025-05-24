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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 мая

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня — с 25 по 27 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 43% 760 мм рт. ст. +19°

Прогноз погоды по Астане.

  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +13+15°.
  • 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, на поверхности почвы заморозки −2°, днем +12+14°.
  • 27 мая: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.

Прогноз погоды по Алматы.

  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
  • 26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°.
  • 27 мая: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3−8, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Шымкенту.

  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +29+31°.
  • 26 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +29+31°.
  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +29+31°.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.