Дом под Минском за 1,1 миллиона долларов продали в апреле 2025 года

Под Минском продали дом за 1,1 миллиона долларов, это самая дорогая сделка апреля 2025 года. Как пишет realt.by, речь идет о блочном коттедже, общая площадь которого оставляет 253 квадратных метра. Дом был построен 10 лет назад, в 2015 году, он расположен на участке в 19 соток.