Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом под Минском за 1,1 миллиона долларов продали в апреле 2025 года

Дом за 1,1 миллиона долларов продали под Минском в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском продали дом за 1,1 миллиона долларов, это самая дорогая сделка апреля 2025 года. Как пишет realt.by, речь идет о блочном коттедже, общая площадь которого оставляет 253 квадратных метра. Дом был построен 10 лет назад, в 2015 году, он расположен на участке в 19 соток.

Если говорить о локации, то речь идет о деревне Приморье, которая расположена буквально в нескольких километрах от Минска, между Семково и Заценью. Рядом — Минское море.

Ранее мы писали о запутанной истории: отец-иностранец приехал в Беларусь, чтобы встретиться с сыном, но из-за встречи с участковым теперь его ожидает суд (здесь обо всем этом).