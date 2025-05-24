Дом под Минском за 1,1 миллиона долларов продали в апреле 2025 года

Под Минском продали дом за 1,1 миллиона долларов, это самая дорогая сделка апреля 2025 года. Как пишет realt.by, речь идет о блочном коттедже, общая площадь которого оставляет 253 квадратных метра. Дом был построен 10 лет назад, в 2015 году, он расположен на участке в 19 соток.
Если говорить о локации, то речь идет о деревне Приморье, которая расположена буквально в нескольких километрах от Минска, между Семково и Заценью. Рядом — Минское море.
Ранее мы писали о запутанной истории: отец-иностранец приехал в Беларусь, чтобы встретиться с сыном, но из-за встречи с участковым теперь его ожидает суд (здесь обо всем этом).