Кабмин обсудил законопроект об освобождении должника от обязательных работ.

Отмечается, что законопроект направлен на наделение судебного пристава-исполнителя правом на обращение в суд с ходатайством об освобождении должника от отбывания обязательных работ, который в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств не в состоянии сделать этого самостоятельно.