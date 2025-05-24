Кабмин обсудил законопроект об освобождении должника от обязательных работ.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кабмин РФ обсудил законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должника от обязательных работ, если тот не может это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам, сообщается на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона “О внесении изменения в статью 109 Федерального закона “Об исполнительном производстве” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на наделение судебного пристава-исполнителя правом на обращение в суд с ходатайством об освобождении должника от отбывания обязательных работ, который в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств не в состоянии сделать этого самостоятельно.