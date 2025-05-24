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В Самаре восстановили схему движения автобуса № 50 после ремонта на ул. Самарской

О возвращении автобусного маршрута № 50 к привычной схеме движения сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства областной столицы 24 мая.

О возвращении автобусного маршрута № 50 к привычной схеме движения сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства областной столицы 24 мая.

В телеграм-канале ведомства появилось в субботу утром появилось сообщение, которое гласит:

«В связи с прекращением дорожных работ по улице Вилоновской, от Самарской в направлении Арцыбушевской, движение автобусов маршрута № 50 восстановлено».

Напомним, схему движения временно меняли из-за ремонтных работ. Дело в том, что поздно вечером 19 мая возле домов № 152 и № 175 прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Об этом коммунальном ЧП мы писали ранее.

Также мы сообщали, что в власти региона передумали сокращать проблемный маршрут № 480 на 10 км. Вместо это они решили перевести его на государственный регулируемый тариф, закупить необходимое количество автобусов и сократить тем самым интервалы движения с 15−20 минут до 7−8.

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