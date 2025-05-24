В Самаре восстановили схему движения автобуса № 50 после ремонта на ул. Самарской

Также мы сообщали, что в власти региона передумали сокращать проблемный маршрут № 480 на 10 км. Вместо это они решили перевести его на государственный регулируемый тариф, закупить необходимое количество автобусов и сократить тем самым интервалы движения с 15−20 минут до 7−8.