Кто будет платить за разбитую посуду в ресторане? Комментирует юрист

Если вы разбили посуду в ресторане, кто за это будет платить? С вами Инесса Ловягина, давайте разбираться.
Надо знать, что посетитель, виновный в бое посуды, обязан возместить причиненный им ущерб в полном объеме. Причем неважно, сделал он это специально или по неосторожности (в этом случае речь идет о непредумышленной вине). Если посуду разбил ребенок, отвечать за причиненный ущерб должны его родители.
Следует иметь в виду, что у вас могут требовать только возмещения стоимости разбитой посуды. Нельзя устанавливать какими-либо внутренними правилами, что в случае, если посуда разбилась, клиент обязан возместить ее двойную стоимость.
А если вины посетителя в случившемся нет, то он не обязан возмещать ущерб. Например, посуда была разбита в результате действий работника заведения. Или сервировка стола была произведена неудачно: взять одно блюдо, не столкнув другое, было практически невозможно. Или в ресторане мокрый скользкий пол, на котором клиент поскользнулся и упал, из-за чего была разбита посуда. В таком случае работает норма гражданского законодательства о том, что риск случайной гибели, порчи или повреждения имущества несет его собственник.
Теперь вы знаете, в каких случаях надо платить за разбитую посуду в ресторане.
| Адвокат Инесса Ловягина. Скриншот видео.
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