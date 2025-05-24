Кто будет платить за разбитую посуду в ресторане? Комментирует юрист

А если вины посетителя в случившемся нет, то он не обязан возмещать ущерб. Например, посуда была разбита в результате действий работника заведения. Или сервировка стола была произведена неудачно: взять одно блюдо, не столкнув другое, было практически невозможно. Или в ресторане мокрый скользкий пол, на котором клиент поскользнулся и упал, из-за чего была разбита посуда. В таком случае работает норма гражданского законодательства о том, что риск случайной гибели, порчи или повреждения имущества несет его собственник.