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В школах Ростова-на-Дону прозвучал Последний звонок

Последний звонок в Ростове прозвучал для 12 тысяч 9-классников и 5,5 тысяч 11-классников.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, в Ростове-на-Дону для 12 тысяч 9-классников и 5,5 тысяч 11-классников прозвенел Последний звонок. Об этом с своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

— Это трогательный и волнительный момент. Это чудесная пора, наполненная радостью, надеждами и новыми возможностями, — отметил Александр Скрябин.

Глава донской столицы поздравил преподавателей и родителей, а юным ростовчанам пожелал успешно пройти экзамены.

— Последний звонок — не просто прощание со школой, а символ нового этапа в жизни. Верьте в себя, ставьте амбициозные цели. Новых вам побед, ярких свершений и счастливого будущего, — написал Александр Скрябин.

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