В Новосибирске 4 тысячи человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Участники состязались в дистанциях 1 километр (для детей от 6 лет), 5, 10 и 21 км. Больше всего новосибирцев заявилось на дистанцию 5 километров — 1,5 тысячи человек. «Десятку» преодолели около 900 человек, а 650 — 21 километр. В самой короткой участие приняли около тысячи детей.