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В Новосибирске 4 тысячи человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Самой популярной оказалась дистанция в полтора километра.

Источник: Комсомольская правда

24 мая в Новосибирске прошел полумарафон «ЗаБег.РФ», в котором приняли участие 4 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники состязались в дистанциях 1 километр (для детей от 6 лет), 5, 10 и 21 км. Больше всего новосибирцев заявилось на дистанцию 5 километров — 1,5 тысячи человек. «Десятку» преодолели около 900 человек, а 650 — 21 километр. В самой короткой участие приняли около тысячи детей.

Самому молодому частнику забега было 6 лет, а самому возрастному — 77 лет. Победителями же полумарафона стали Николай Шевель и Дарья Клиновицкая.