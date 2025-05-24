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В Петербурге прошел парад ретротранспорта

В Петербурге прошел самый масштабный в России парад ретротранспорта.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Параде ретротранспорта прошел в субботу в Санкт-Петербурге, в этом году гости смогли увидеть более 320 единиц ретротехники, сообщил городской комитет по транспорту.

«Сегодня в рамках VI Международного транспортного фестиваля “ТранспортФест” состоялось грандиозное транспортное событие — по центру Петербурга прошел самый масштабный в России парад ретротехники», — говорится в сообщении.

В частности, в параде ретротранспорта приняли участие 56 автобусов, 25 грузовых автомобилей, 6 троллейбусов, 10 трамваев, 14 мотоциклов, а также легковые автомобили и спецтехника из частных коллекций и музеев.

Колонны раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей традиционно проследовали по центральным улицам города. Их общее количество составило 322 — столько лет исполнится Санкт-Петербургу в этом году.

Выставка легендарных машин прошлого ждет всех желающих сегодня на Инженерной, Замковой, Караванной лицах, площади Белинского и набережной реки Фонтанки.

Первый парад ретротранспорта состоялся в Петербурге 24 мая 2015 года с участием 50 раритетов.