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Вы знали, что псориаз угрожает суставам? Рассказываем о болезни коротко и понятно

Псориаз — проблема достаточно распространенная. Что это за заболевание и по какой причине появляется? Об этом и не только в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» рассказал хирург-трансплантолог волос, дерматовенеролог Сергей Козленко.

Псориаз — проблема достаточно распространенная. Что это за заболевание и по какой причине появляется? Об этом и не только в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» рассказал хирург-трансплантолог волос, дерматовенеролог Сергей Козленко.

— Псориаз — это аутоиммунное заболевание, при котором наш иммунитет атакует клетки кожи, и они начинают очень быстро расти. Вместо 30−35 дней, за которые в среднем созревает эпителий, это происходит за 5−6. На поверхности кожи начинают появляться так называемые псориатические бляшки, чешуйки. Они вызывают дискомфорт: зуд, жжение, могут быть трещины. В 30% случаев псориаз поражает суставы, что приводит к инвалидизации пациента.

Точная причина появления псориаза неизвестна. Но есть определенные факторы, сочетание которых приводит к возникновению этой болезни. Первый — генетический. Если болеют оба родителя, то риск появления псориаза у детей может достигать до 70%. Следующая причина — заболевания иммунной системы.

Существуют и так называемые факторы-триггеры:

— стресс;

— травматизация кожи, например при нанесении большого количества татуировок;

— плохая экология;

— плохое питание;

— ожирение.

— Какие методы лечения существуют?

— В наше время псориаз — это медико-социальная проблема. За последние 20 лет уровень заболеваемости вырос практически на 30%. Когда псориатические бляшки появляются на видимых местах, которые нельзя прикрыть одеждой, у некоторых людей это даже вызывает нарушения социальной адаптации.

К сожалению, полностью вылечить псориаз невозможно. Но можно сделать так, чтобы он был в устойчивой ремиссии. Для этого сегодня применяют местно разные гормональные мази, препараты-иммуносупрессоры, которые снижают воздействие иммунной системы на клетки кожи.

Ученые и медики стараются выработать новые оптимальные методы лечения. Из перспективных исследований — генная инженерия, когда удаляются или изменяются гены, которые способствуют возникновению псориаза. Индивидуальный подход — когда на основании расшифрованного генома каждому человеку подбирают индивидуальные препараты. Я надеюсь, что в будущем, когда эти методы лечения разовьются, можно будет говорить о полном излечении от псориаза.

| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.

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