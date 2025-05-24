Вы знали, что псориаз угрожает суставам? Рассказываем о болезни коротко и понятно

— Псориаз — это аутоиммунное заболевание, при котором наш иммунитет атакует клетки кожи, и они начинают очень быстро расти. Вместо 30−35 дней, за которые в среднем созревает эпителий, это происходит за 5−6. На поверхности кожи начинают появляться так называемые псориатические бляшки, чешуйки. Они вызывают дискомфорт: зуд, жжение, могут быть трещины. В 30% случаев псориаз поражает суставы, что приводит к инвалидизации пациента.