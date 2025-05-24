Вы знали, что псориаз угрожает суставам? Рассказываем о болезни коротко и понятно

Псориаз — проблема достаточно распространенная. Что это за заболевание и по какой причине появляется? Об этом и не только в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» рассказал хирург-трансплантолог волос, дерматовенеролог Сергей Козленко.
— Псориаз — это аутоиммунное заболевание, при котором наш иммунитет атакует клетки кожи, и они начинают очень быстро расти. Вместо 30−35 дней, за которые в среднем созревает эпителий, это происходит за 5−6. На поверхности кожи начинают появляться так называемые псориатические бляшки, чешуйки. Они вызывают дискомфорт: зуд, жжение, могут быть трещины. В 30% случаев псориаз поражает суставы, что приводит к инвалидизации пациента.
Точная причина появления псориаза неизвестна. Но есть определенные факторы, сочетание которых приводит к возникновению этой болезни. Первый — генетический. Если болеют оба родителя, то риск появления псориаза у детей может достигать до 70%. Следующая причина — заболевания иммунной системы.
Существуют и так называемые факторы-триггеры:
— стресс;
— травматизация кожи, например при нанесении большого количества татуировок;
— плохая экология;
— плохое питание;
— ожирение.
— Какие методы лечения существуют?
— В наше время псориаз — это медико-социальная проблема. За последние 20 лет уровень заболеваемости вырос практически на 30%. Когда псориатические бляшки появляются на видимых местах, которые нельзя прикрыть одеждой, у некоторых людей это даже вызывает нарушения социальной адаптации.
К сожалению, полностью вылечить псориаз невозможно. Но можно сделать так, чтобы он был в устойчивой ремиссии. Для этого сегодня применяют местно разные гормональные мази, препараты-иммуносупрессоры, которые снижают воздействие иммунной системы на клетки кожи.
Ученые и медики стараются выработать новые оптимальные методы лечения. Из перспективных исследований — генная инженерия, когда удаляются или изменяются гены, которые способствуют возникновению псориаза. Индивидуальный подход — когда на основании расшифрованного генома каждому человеку подбирают индивидуальные препараты. Я надеюсь, что в будущем, когда эти методы лечения разовьются, можно будет говорить о полном излечении от псориаза.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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