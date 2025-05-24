ФПБ: профсоюзы уделяют большое внимание укреплению материально-технической базы детских лагерей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы уделяют большое внимание укреплению материально-технической базы детских лагерей. Об этом рассказала начальник управления социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Федорук в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
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Говоря об укреплении материально-технической базы лагерей, Наталья Федорук отметила, что профсоюзы уделяют этому вопросу большое внимание, несмотря на то, что эти учреждения не находятся в ведомстве ФПБ. «Выделяется финансирование, оказывается безвозмездная спонсорская помощь, приобретается необходимое спортивное оборудование, музыкальная, компьютерная техника, мебель, постельные принадлежности. Дело тут не только в финансировании и материальном обеспечении. Многие организуют трудовые десанты, акции, субботники на территории оздоровительных лагерей. Они занимаются уборкой, покраской, ремонтом», — пояснила она.
К примеру, Федерация профсоюзов инициировала проведение республиканской акции под девизом «Чисто! Проф! Союз!», которая стартовала в начале апреля и посвящена Году благоустройства. В рамках этой акции предусмотрено наведение порядка на различных объектах, в том числе в апреле — мае это будут территории детских оздоровительных лагерей. «График составляется, и по нашим регионам уже в него включено много оздоровительных лагерей», — обратила внимание начальник управления. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.