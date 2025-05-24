ФПБ: профсоюзы уделяют большое внимание укреплению материально-технической базы детских лагерей

К примеру, Федерация профсоюзов инициировала проведение республиканской акции под девизом «Чисто! Проф! Союз!», которая стартовала в начале апреля и посвящена Году благоустройства. В рамках этой акции предусмотрено наведение порядка на различных объектах, в том числе в апреле — мае это будут территории детских оздоровительных лагерей. «График составляется, и по нашим регионам уже в него включено много оздоровительных лагерей», — обратила внимание начальник управления. -0-