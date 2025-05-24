«Перед каждой командой стоит общая задача — идти вперед». Кушнаренко о развитии спорта в регионе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед каждой командой стоит общая задача — идти вперед. Об этом заявил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко на встрече с хоккейной командой, принявшей участие в турнире на призы Президентского спортивного клуба, в спортивно-оздоровительном комплексе «Крутой Яр», передает корреспондент БЕЛТА.
Глава центрального региона отметил, что развитию спорта в Минской области уделяется большое внимание. «Наше управление спорта и туризма стало лучшим по итогам работы за 2024 год. Ваша команда также боролась и показала очень сплоченную, яркую игру, которая понравилась и запомнилась болельщикам, — обратился Алексей Кушнаренко к представителям хоккейной команды, занявшей второе место в турнире на призы Президентского спортивного клуба. — В таких турнирах нет проигравших. Благодаря им мы объединяемся, пропагандируем спорт, хоккей. Мы все одна большая команда любителей спорта и патриотов страны». В качестве подарка он вручил команде сертификат на Br30 тыс.
«Каждый регион самобытен, и каждая команда самобытна. В этом межсезонье мы обязательно посмотрим планы развития каждой команды и определим задачи, которые будут стоять перед ними. Главная из них — идти вперед. А чтобы был успех, надо вовлекать как можно больше детей и молодежи в развитие хоккея. Для этого созданы все условия и в Минской области, и во всей стране. Поэтому максимальная загрузка тех объектов, которые уже есть, и, безусловно, составляя инвестпрограмму следующего года, будем планировать как можно больше спортивных объектов. Ведь в итоге это здоровье нашей нации», — отметил Алексей Кушнаренко. -0-