«Перед каждой командой стоит общая задача — идти вперед». Кушнаренко о развитии спорта в регионе

«Каждый регион самобытен, и каждая команда самобытна. В этом межсезонье мы обязательно посмотрим планы развития каждой команды и определим задачи, которые будут стоять перед ними. Главная из них — идти вперед. А чтобы был успех, надо вовлекать как можно больше детей и молодежи в развитие хоккея. Для этого созданы все условия и в Минской области, и во всей стране. Поэтому максимальная загрузка тех объектов, которые уже есть, и, безусловно, составляя инвестпрограмму следующего года, будем планировать как можно больше спортивных объектов. Ведь в итоге это здоровье нашей нации», — отметил Алексей Кушнаренко. -0-