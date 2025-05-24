Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

«Примите мои искренние поздравления с Днём тезоименитства. Ваша плодотворная деятельность на посту патриарха Московского и всея Руси является примером подвижнического служения, находит отклик в обществе. Многие годы вы объединяете людей, призываете к любви, милосердию и состраданию», — говорится в сообщении.