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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Мишустин: патриарх Кирилл многие годы объединяет людей и призывает к состраданию.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы объединяет людей и призывает к любви, милосердию и состраданию, поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Примите мои искренние поздравления с Днём тезоименитства. Ваша плодотворная деятельность на посту патриарха Московского и всея Руси является примером подвижнического служения, находит отклик в обществе. Многие годы вы объединяете людей, призываете к любви, милосердию и состраданию», — говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что особой признательности заслуживает деятельность патриарха, направленная на сохранение православных святынь, восстановление храмов и монастырей, реализацию просветительских проектов по развитию богословского образования, родного языка и литературы. А также значительный вклад, который патриарх Кирилл вносит в решение социальных задач, укрепление семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи.

«Пусть этот день будет наполнен радостью духовной. Желаю вам здоровья, успехов в ответственном служении на благо России и Русской православной церкви», — добавил Мишустин.