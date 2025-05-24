В Башкирии на сельской дороге столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

Сегодня днем, 24 мая, в Абзелиловском районе Башкирии на сельской дороге столкнулись микроавтобус и Ford Transit и легковой автомобиль «Шкода Рапид». Как сообщили в госкомитете республике по ЧС, авария произошла около деревни Муракаево.
По данным экстренных служб, микроавтобус и легковушка столкнулись лоб в лоб, пострадали три человека. Чтобы достать из «Шкоды» женщину водителя, на место прибыли сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. Спасатели деблокировали пострадавшую из машины и донесли на носилках до скорой помощи.
Фото: госкомитет РБ по ЧС.
— В микроавтобусе находились 2 человека, которые самостоятельно покинули транспортное средство. Призываем водителей проявлять особую осторожность на дорогах, строго следовать правилам ПДД и учитывать погодные условия при выборе скорости движения, — обращаются спасатели к жителям Башкирии.
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