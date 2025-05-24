В Башкирии на сельской дороге столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

По данным экстренных служб, микроавтобус и легковушка столкнулись лоб в лоб, пострадали три человека. Чтобы достать из «Шкоды» женщину водителя, на место прибыли сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. Спасатели деблокировали пострадавшую из машины и донесли на носилках до скорой помощи.