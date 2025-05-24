В Молдове с 1 июня вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей

Технический осмотр должен будет проводиться один раз в два года для личных автомобилей, возраст которых не превышает десять лет, а для автобусов, такси, транспортных средств, занимающихся перевозкой опасных грузов, также старше десяти лет, технический осмотр будет проводиться один раз в год, а не один раз в шесть месяцев, как это происходит сейчас.
Для мотоциклов и прицепов массой до 750 кг техосмотр будет проводиться каждые два года, тогда как в настоящее время обязательным является ежегодное тестирование. Новые положения вступят в силу с 1 июня, передает ipn.md.
Продление периодичности предусмотрено новым Положением о периодическом техническом осмотре автотранспортных средств, утвержденным в конце декабря правительством, которое, по данным профильного министерства, направлено на приведение национального законодательства в соответствие с европейским.
Кроме того, регламент вводит систему классификации технических недостатков, которая позволяет применять дифференцированные меры в зависимости от их серьезности.
Для транспортных средств с незначительными дефектами будет выдан акт осмотра. В случае выявления серьезных недостатков владельцы будут иметь возможность устранить их в течение 30 дней. В ответе МИРР говорится, что в случае обнаружения опасных неисправностей не будет разрешено эксплуатировать транспортное средство до тех пор, пока проблемы не будут устранены и не будет проведена новая проверка.
С 1 февраля процесс идентификации транспортных средств упростился. Предъявление оригинала доверенности или удостоверения личности больше не является обязательным. С помощью системы «Автотест» данные автоматически проверяются посредством взаимосвязи с другими информационными системами.
Эксперт по техническому осмотру проверяет с помощью системы «Автотест» идентификационные данные транспортного средства, идентификационные данные владельца транспортного средства или, в зависимости от случая, водителя, а также данные об уплате дорожного налога. Кроме того, будет проверяться действительность внутреннего полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Для проведения периодического технического осмотра владелец транспортного средства или, в зависимости от обстоятельств, водитель должен явиться на пункт периодического технического осмотра, уполномоченный Национальным агентством автомобильного транспорта, предъявив удостоверение личности или, в зависимости от обстоятельств, водительское удостоверение на бумажном носителе или в электронном виде.