Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться «за себя и за того парня»

«Каждый из архиереев на своем месте должен трудиться, как говорили после войны, за себя и за того парня. Служение Господу есть главная цель каждого священнослужителя, и оно заключается не только в том, чтобы добросовестно совершать архиерейское служение, но чтобы заботиться об укреплении веры, благочестии народа. По опыту знаю, были люди, к сожалению, кто будучи в сане, беспокоились больше о себе, чем о деле Божьем — и где они? Их среди нас нет. Кто действует в ущерб своему служению, то в лучшем случае его ждет скорая кончина», — сказал в субботу патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.