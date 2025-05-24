Масштабный спортивный забег прошел в Ростове-на-Дону

Напомним, это мероприятие в донской столице прошло уже в девятый раз. Бегуны могли выбрать оптимальную для себя дистанцию и пробежать ее в комфортном темпе. Всего было четыре маршрута протяженностью 1, 5, 10 и 21 км, все они проходили по городским улицам.