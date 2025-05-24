Масштабный спортивный забег прошел в Ростове-на-Дону

В субботу, 24 мая, Ростов-на-Дону присоединился к масштабному всероссийскому полумарафону «ЗабегРФ». Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
— Ростовчане в очередной раз доказали, что поддерживают спортивные традиции, — отметил Александр Скрябин.
Напомним, это мероприятие в донской столице прошло уже в девятый раз. Бегуны могли выбрать оптимальную для себя дистанцию и пробежать ее в комфортном темпе. Всего было четыре маршрута протяженностью 1, 5, 10 и 21 км, все они проходили по городским улицам.
В спортивной акции приняли участие десятки регионов страны. Ростов-на-Дону стал одним из 89 городов, где провели забег.
Подпишись на нас в Telegram.