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Масштабный спортивный забег прошел в Ростове-на-Дону

В Ростове участники всероссийского забега преодолели четыре дистанции.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 24 мая, Ростов-на-Дону присоединился к масштабному всероссийскому полумарафону «ЗабегРФ». Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

— Ростовчане в очередной раз доказали, что поддерживают спортивные традиции, — отметил Александр Скрябин.

Напомним, это мероприятие в донской столице прошло уже в девятый раз. Бегуны могли выбрать оптимальную для себя дистанцию и пробежать ее в комфортном темпе. Всего было четыре маршрута протяженностью 1, 5, 10 и 21 км, все они проходили по городским улицам.

В спортивной акции приняли участие десятки регионов страны. Ростов-на-Дону стал одним из 89 городов, где провели забег.

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