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Агроном Подумеев спрогнозировал подорожание картофеля летом в Ростовской области

Ситуацию с картофелем в Ростовской области оценил агроном Николай Подумеев.

Источник: Комсомольская правда

Картофель в Ростовской области будет меняться в цене даже летом, сообщил порталу donnews.ru агроном Николай Подумеев. Эксперт указывает на дефицит клубней на прилавках и считает, что это произошло из-за превышения объемов потребления.

Также специалист уверен, что в июне поврежденный заморозками картофель не даст достаточного урожая, а из-за низкой устойчивости к температурам он может плохо пережить и жару.

— Запасов картофеля почти не осталось, и продавцы, пользуясь ситуацией, поднимают цены, — заявил Николай Подумеев.

По мнению эксперта, остановить рост цен смогут только импортные поставки и расширение посевных площадей.

Напомним, рост стоимости картофеля в регионе в последнее время фиксирует Ростовстат. В начале мая 1 кг стоил 98,2 рубля, но уже 19 мая средняя цена повысилась до 99,85 рубля. За год картофель подорожал больше чем в два раза (в мае 2024 года он стоил всего 41,6 рубля).

Добавим, также в Ростовской области в мае повысились в цене свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь.

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