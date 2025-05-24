Агроном Подумеев спрогнозировал подорожание картофеля летом в Ростовской области

Картофель в Ростовской области будет меняться в цене даже летом, сообщил порталу donnews.ru агроном Николай Подумеев. Эксперт указывает на дефицит клубней на прилавках и считает, что это произошло из-за превышения объемов потребления.
Также специалист уверен, что в июне поврежденный заморозками картофель не даст достаточного урожая, а из-за низкой устойчивости к температурам он может плохо пережить и жару.
— Запасов картофеля почти не осталось, и продавцы, пользуясь ситуацией, поднимают цены, — заявил Николай Подумеев.
По мнению эксперта, остановить рост цен смогут только импортные поставки и расширение посевных площадей.
Напомним, рост стоимости картофеля в регионе в последнее время фиксирует Ростовстат. В начале мая 1 кг стоил 98,2 рубля, но уже 19 мая средняя цена повысилась до 99,85 рубля. За год картофель подорожал больше чем в два раза (в мае 2024 года он стоил всего 41,6 рубля).
Добавим, также в Ростовской области в мае повысились в цене свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь.
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