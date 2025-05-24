Агроном Подумеев спрогнозировал подорожание картофеля летом в Ростовской области

Напомним, рост стоимости картофеля в регионе в последнее время фиксирует Ростовстат. В начале мая 1 кг стоил 98,2 рубля, но уже 19 мая средняя цена повысилась до 99,85 рубля. За год картофель подорожал больше чем в два раза (в мае 2024 года он стоил всего 41,6 рубля).