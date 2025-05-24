Тело писателя-фантаста Юрия Никитина заморозят для оживления в будущем

«В своих произведениях он неоднократно обращался к теме преодоления смерти через достижения будущего, веря, что наука когда-нибудь найдет решение проблем, неодолимых сегодня. Это убеждение в торжестве человеческого разума над биологическими ограничениями стало не только литературной темой, но и личным жизненным кредо», — пояснила Лилия Никитина в социальной сети «Вконтакте».