Тело писателя-фантаста Юрия Никитина заморозят для оживления в будущем

«В своих произведениях он неоднократно обращался к теме преодоления смерти через достижения будущего, веря, что наука когда-нибудь найдет решение проблем, неодолимых сегодня. Это убеждение в торжестве человеческого разума над биологическими ограничениями стало не только литературной темой, но и личным жизненным кредо», — пояснила Лилия Никитина в социальной сети «Вконтакте».
По ее словам, эта процедура требует больших финансовых затрат. Помочь собрать деньги на проведение криоконсервации Никитина попросила читателей и коллег мужа. «Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей», — заключила она.
Юрий Никитин умер 23 мая на 86-м году жизни. Он написал более 40 книг, часть из которых — под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Никитин считается одним из основателей славянского фэнтези. В числе его популярных работ — цикл «Трое из леса», «Троецарствие», «Ричард — длинные руки», «Фарамунд», «2024-й», «Сингомейкеры».