С начала сезона в Прикамье клещи покусали более полутора тысяч детей

Роспотребнадзор напоминает, что каждый имеет возможность снизить риск присасывания клеща, а значит, и опасность получить тяжелую инфекцию. Это такие простые меры, как защитная одежда, по возможности светлая, на которой легче заметить клеща, использование репеллентов и самоосмотры. Ну и, конечно, никто не отменял иммунизацию. Вакцина от клещевого энцефалита доступна во всех медучреждениях края.