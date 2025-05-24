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С начала сезона в Прикамье клещи покусали более полутора тысяч детей

Всего по поводу присасывания клещей в медучреждения обратились 6 886 граждан, в том числе 1 575 детей.

Всего по поводу присасывания клещей в медучреждения обратились 6 886 граждан, в том числе 1 575 детей. Пострадавшие есть во всех территориях края.

Роспотребнадзор напоминает, что каждый имеет возможность снизить риск присасывания клеща, а значит, и опасность получить тяжелую инфекцию. Это такие простые меры, как защитная одежда, по возможности светлая, на которой легче заметить клеща, использование репеллентов и самоосмотры. Ну и, конечно, никто не отменял иммунизацию. Вакцина от клещевого энцефалита доступна во всех медучреждениях края.