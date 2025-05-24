Акцент на качестве и сноровке. Областной конкурс профмастерства среди молодежи прошел в Могилеве

Инженер-технолог этого же предприятия Михаил Гончаров стал первым в своей номинации. Специалист после окончания Белорусско-Российского университета работает на «Могилевлифтмаше» уже более 10 лет и постоянно развивается в профессии. «Тружусь в отделе технологии, где у меня как у инженера-технолога очень много интересных задач по освоению новой продукции, — отметил он. — Конкурсные задания мне понравились. Где-то было легче, где-то сложнее, но в итоге я со всем справился. Это был мой первый конкурс профмастерства, поэтому волнение присутствовало».