Акцент на качестве и сноровке. Областной конкурс профмастерства среди молодежи прошел в Могилеве

24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс профмастерства среди молодежи собрал в Могилеве около 70 участников — работников 18 предприятий. Мероприятие прошло на базе ОАО «Могилевлифтмаш», передает корреспондент БЕЛТА.
В конкурсе приняли участие молодые рабочие до 35 лет, прошедшие предварительный отбор на своих предприятиях. Соревнования были организованы по семи специальностям: токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, электросварщик, машинист мостового крана, инженер-конструктор и инженер-технолог. На пути к победе участники преодолели два этапа — теоретический (тестирование по технологии, черчению, охране труда и другим дисциплинам) и практический, во время которого они изготавливали детали по чертежам, демонстрировали мастерство сварки конструкций и управления краном.
По словам председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Владимира Цумарева, конкурс способствует повышению профмастерства молодых работников, развитию творческой активности, росту эффективности производства и популяризации рабочих профессий.
«На конкурсе представлены все регионы Могилевской области и практически все крупные предприятия, — подчеркнул Владимир Цумарев. — Очень важно такими соревнованиями стимулировать работников развиваться, совершенствовать свое профессиональное мастерство и обмениваться опытом, так как хорошие и квалифицированные кадры нужны во всех отраслях народного хозяйства. Еще один важный момент — закрепление молодых специалистов на местах, и наш конкурс также направлен на это».
Оценка конкурсантов проводилась в соответствии со строгими критериями: жюри учитывало точность, качество, производительность и соблюдение техники безопасности. В итоге победители по номинациям удостоены звания «Лучший по профессии», а также дипломов, медалей, ценных призов и возможности досрочно повысить свой квалификационный разряд.
Лучшим в своей номинации назван инженер-конструктор ОАО «Могилевлифтмаш» Герман Синицын. «Победа в конкурсе профмастерства стала для меня неожиданностью, — подчеркнул он. — В первую очередь я шел не за наградами, а чтобы проверить свои знания и навыки, познакомиться с коллегами, обменяться опытом. Очень доволен, что в итоге оказался в лидерах. Спасибо руководителю, поверившему в мои силы, и организаторам, которые провели конкурс на высшем уровне».
Инженер-технолог этого же предприятия Михаил Гончаров стал первым в своей номинации. Специалист после окончания Белорусско-Российского университета работает на «Могилевлифтмаше» уже более 10 лет и постоянно развивается в профессии. «Тружусь в отделе технологии, где у меня как у инженера-технолога очень много интересных задач по освоению новой продукции, — отметил он. — Конкурсные задания мне понравились. Где-то было легче, где-то сложнее, но в итоге я со всем справился. Это был мой первый конкурс профмастерства, поэтому волнение присутствовало».
По словам генерального директора ОАО «Могилевлифтмаш» Руслана Страхара, на предприятии работа с молодежью поставлена на высоком уровне. «Важно, что конкурс проводится среди молодых специалистов, — подчеркнул он. — Молодежь — это будущее каждого предприятия и в целом нашей страны. Ее развитию, становлению и закреплению мы уделяем огромное внимание, что отражает наш колдоговор. Но самое важное, мы стараемся, чтобы наша молодежь адаптировалась и реализовывала свои личные цели профессионального роста, тем самым поддерживая развитие предприятия. Сегодня у нас работает 556 молодых специалистов в возрасте до 31 года, причем 61 молодой специалист уже занимает различные руководящие должности».
Он подчеркнул, что на предприятии поддерживают стремление молодежи развиваться. «И этот конкурс как раз является примером, когда в честной бескомпромиссной борьбе мы можем посмотреть то, как наши молодые профессионалы выглядят на фоне представителей других предприятий», — заключил он. -0-