Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую — по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране.
Министр принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске.
«Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть — по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)», — сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит «бумажную» нагрузку на преподавателей.