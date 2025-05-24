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Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

Фальков заявил, что часть бюджетных мест в вузах будут распределять по конкурсу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую — по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране.

Министр принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске.

«Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть — по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)», — сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит «бумажную» нагрузку на преподавателей.