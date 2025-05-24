Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

«Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть — по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)», — сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.