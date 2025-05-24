На Иве заканчивается строительство крытой ледовой арены

На объекте появятся два ледовых поля, в том числе малое для занятий с детьми, и первая в Пермском крае дорожка для кёрлинга. В здании разместятся также тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские. Здесь будут проходить тренировки спортсменов и городские соревнования. Завершение работ — в этом году.