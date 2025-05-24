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На Иве заканчивается строительство крытой ледовой арены

На строительстве ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми идет внутренняя отделка и прокладка внутренних коммуникаций.

На строительстве ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми идет внутренняя отделка и прокладка внутренних коммуникаций. Объект находится на завершающей стадии, подрядчик приступил к благоустройству территории.

На объекте появятся два ледовых поля, в том числе малое для занятий с детьми, и первая в Пермском крае дорожка для кёрлинга. В здании разместятся также тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские. Здесь будут проходить тренировки спортсменов и городские соревнования. Завершение работ — в этом году.