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Финальный аккорд детства. «Последний звонок» для выпускников столицы проходит в «Минск-Арене»

На праздник собрались около 12 тыс. участников — выпускники всех районов города, их педагоги, а также почетные гости. Мероприятие организовано в формате концертно-хореографического шоу, сочетающего музыку, танец и современные визуальные технологии.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный городской праздник «Последний звонок» для выпускников средних школ столицы проходит в «Минск-Арене», передает корреспондент БЕЛТА.

В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок «Школа дала мне самых близких людей». Как гимназистки из Минска прощаются с детством.

На праздник собрались около 12 тыс. участников — выпускники всех районов города, их педагоги, а также почетные гости. Мероприятие организовано в формате концертно-хореографического шоу, сочетающего музыку, танец и современные визуальные технологии. На сцене звучат поздравления, исполняются творческие номера от топовых белорусских артистов, а также сцены, символизирующие прощание с беззаботной школьной жизнью. Хедлайнер праздника в «Минск-Арене» — шоумен и певец Олег Майами.

Последний школьный звонок прозвучит в торжественной части мероприятия — он станет финальным аккордом школьного пути для тысяч юношей и девушек, вступающих во взрослую жизнь.

«Это очень волнительный момент. Кажется, только вчера мы пришли в первый класс, а сегодня уже стоим перед выбором профессии и будущего. Спасибо нашим учителям за терпение, знания и поддержку», — поделился впечатлениями выпускник средней школы № 54 Даниил Орловский.

Праздник завершится молодежной дискотекой и интерактивной программой. -0-

Фото Надежды Костецкой.