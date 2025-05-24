Финальный аккорд детства. «Последний звонок» для выпускников столицы проходит в «Минск-Арене»

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный городской праздник «Последний звонок» для выпускников средних школ столицы проходит в «Минск-Арене», передает корреспондент БЕЛТА.
В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок «Школа дала мне самых близких людей». Как гимназистки из Минска прощаются с детством.
На праздник собрались около 12 тыс. участников — выпускники всех районов города, их педагоги, а также почетные гости. Мероприятие организовано в формате концертно-хореографического шоу, сочетающего музыку, танец и современные визуальные технологии. На сцене звучат поздравления, исполняются творческие номера от топовых белорусских артистов, а также сцены, символизирующие прощание с беззаботной школьной жизнью. Хедлайнер праздника в «Минск-Арене» — шоумен и певец Олег Майами.
Последний школьный звонок прозвучит в торжественной части мероприятия — он станет финальным аккордом школьного пути для тысяч юношей и девушек, вступающих во взрослую жизнь.
«Это очень волнительный момент. Кажется, только вчера мы пришли в первый класс, а сегодня уже стоим перед выбором профессии и будущего. Спасибо нашим учителям за терпение, знания и поддержку», — поделился впечатлениями выпускник средней школы № 54 Даниил Орловский.
Праздник завершится молодежной дискотекой и интерактивной программой. -0-
Фото Надежды Костецкой.