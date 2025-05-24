Финальный аккорд детства. «Последний звонок» для выпускников столицы проходит в «Минск-Арене»

На праздник собрались около 12 тыс. участников — выпускники всех районов города, их педагоги, а также почетные гости. Мероприятие организовано в формате концертно-хореографического шоу, сочетающего музыку, танец и современные визуальные технологии. На сцене звучат поздравления, исполняются творческие номера от топовых белорусских артистов, а также сцены, символизирующие прощание с беззаботной школьной жизнью. Хедлайнер праздника в «Минск-Арене» — шоумен и певец Олег Майами.