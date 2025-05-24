В Самаре собираются отремонтировать здание старейшей школы, которой 200 лет

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. На последний звонок в самую старейшую школу Самары заглянул мэр города. Вместе с директором градоначальник обсудил дальнейший ремонт здания школы, которое является объектом культурного наследия.
24 мая свыше 5 тысяч выпускников 11-х классов попрощались со своими учебными заведениями. В этот день последний звонок прошел и в самой старейшей школе Самары — школе № 63, расположенной на ул. Степана Разина. Туда приехал поздравить 32 выпускника и обсудить вопрос капитального ремонта глава областной столицы Иван Носков.
Дело в том, что 63-я школа берет свое начало в 1825-м году, а с 1880-го она базируется в «Доме Лаптева». Это здание является объектом культурного наследия, и сейчас оно не в лучшем состоянии.
«Необходимы работы по устройству и замене инженерных коммуникаций, ремонт и реставрация фасада и кровли. В этом году за счет средств городского бюджета асфальтируем школьный двор и установим площадку для сдачи норм комплекса ГТО», — рассказала главе города директор школы Ольга Цибарева.
Объект культурного наследия (ОКН) уже обследовали и составили проектно-сметную документацию будущего капитального ремонта. Самое сложное, что предстоит — укрепление фундамента. Также в здании необходимо отремонтировать напольную плитку, лестницу, реставрировать лепнину на фасаде и внутри здания. Как отметил мэр города, ремонт ОКН — это процесс, который предполагает очень много нюансов.
«Проект реставрации обсудим со специалистами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области», — подчеркнул Иван Носков.
Еще в 2024-м году была проведена историко-культурная экспертиза, которая показала, что ремонт фундамента и прочие ремонтные работы в историческом здании возможны, уточнили в пресс-службе мэрии Самары.
Таже отмечается, что общая площадь здания школы№ 63 составляет 3,2 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день в учебном заведении обучаются более 850 школьников.
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