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Первый гол забили в матче между ФК «Ростов» и махачкалинским «Динамо»

В матче ФК «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) первый гол оформил Эгаш Касинтура.

Источник: Комсомольская правда

Первый гол в выездном для ФК «Ростов» матче с «Динамо» (Махачкала) забили хозяева. На 45-й минуте отличился Эгаш Касинтура (ФК «Динамо»). Сейчас игра продолжается.

Футболисты встретились в рамках заключительного тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.

Напомним, сейчас ростовская команда находится на восьмой строке турнирной таблицы с 38 очками, десятью выигрышами, восемью играми вничью и одиннадцатью поражениями. ФК «Динамо» (Махачкала) занимает 12 строку рейтинга, имеет 28 очков, шесть выигрышей, десять игр вничью и двенадцать поражений.

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