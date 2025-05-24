Первый гол забили в матче между ФК «Ростов» и махачкалинским «Динамо»

Напомним, сейчас ростовская команда находится на восьмой строке турнирной таблицы с 38 очками, десятью выигрышами, восемью играми вничью и одиннадцатью поражениями. ФК «Динамо» (Махачкала) занимает 12 строку рейтинга, имеет 28 очков, шесть выигрышей, десять игр вничью и двенадцать поражений.