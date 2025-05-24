В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов, документ доступен в думской электронной базе.
«Данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000−2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей.
В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица — одни из главных нарушителей.
Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи.
Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены.
Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей — за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме.
Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект.