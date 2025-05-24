«Маябрь» пришел в Ханты-Мансийск

Снег с дождем начался вечером в пятницу и продолжился ночью в субботу. «Это вполне типично для нас, бывает, снег идет и летом. Вчера был еще и сильный ветер, сегодня снег лежит, не тает, на дорогах каша», — рассказала агентству одна из местных жительниц.