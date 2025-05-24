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«Маябрь» пришел в Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийске выпал майский снег, до этого в городе было 17 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Майский снег выпал в Ханты-Мансийске, до этого в городе было примерно 17 градусов тепла, сегодня температура не поднимается выше нуля, передает корреспондент РИА Новости.

Снег с дождем начался вечером в пятницу и продолжился ночью в субботу. «Это вполне типично для нас, бывает, снег идет и летом. Вчера был еще и сильный ветер, сегодня снег лежит, не тает, на дорогах каша», — рассказала агентству одна из местных жительниц.

«Все равно когда на дворе 24 мая, это не очень-то радует. “Маябрь” пришел», — шутит в разговоре с агентством другой местный житель.

Судя по прогнозу погоды, в субботу в Ханты-Мансийске от −1 до 0 градусов.