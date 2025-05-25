Как в зоопарке Ташкента живут конфискованные животные

Недавно ташкентский зоопарк пополнился новыми обитателями — двухмесячной амурской тигрицей и 7 питонами. Эти животные были изъяты Минэкологии совместно с правоохранительными органами из частного дома в Ташкентской области.
В зоопарк котенка передали истощенным и обезвоженным, но благодаря заботе сотрудников Тая — так назвали тигрицу, уже чувствует себя намного лучше.
22 мая в зоопарк привезли еще одного каракала, теперь там два самца из этого семейства кошачьих — Макс и Хан.
«Ему примерно 6−6,5 лет. Его привезли к нам из Ферганы сами хозяева. Приобрели его совсем маленьким, малыш подрос, и они решили сдать его к нам в зоопарк. Состояние его удовлетворительное. Он ручной, в данный момент находится в карантинном отделении зоопарка. Скоро мы переведем его в новый вольер», — рассказал главный ветеринарный врач зоопарка Махмуд Кузибаев.
Зоопарк пополняется разнообразными обитателями не только благодаря естественному размножению, обмену или покупке. Очень часто животных и птиц изымают, конфискуют соответствующие органы или как в случае с каракалом владельцы добровольно сдают своих питомцев в зоопарк.
К этому любителей держать экзотическую живность дома подтолкнули изменения в законодательстве. В начале 2025 года в Узбекистане ужесточили ответственность за содержание диких животных физлицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе. За это придется заплатить штраф от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией этих животных. И теперь добросовестные владельцы диких животных сами привозят их в зоопарк.
Среди тех, для кого зоопарк стал вторым шансом на жизнь, такие любимцы публики как орангутан Цезарь, волчица Боня и медведица Зина. Цезаря спасли от контрабандистов, Боню привезли пастухи, отбив ее у собак, а вот Зину, совсем еще малышкой, нашли в одном из заповедников, она осталась без мамы, поэтому навряд ли бы смогла выжить самостоятельно.
Некоторые люди сомнительно относятся к содержанию животных в зоопарках. Они уверены, что место диким животным — на воле. К сожалению, для животных, рожденных в питомнике и выросших рядом с людьми и никогда не охотившихся в естественной среде, шансов выжить в дикой природе практически нет.
«Например, каракал долгое время содержался как домашнее животное, и сегодня он полностью утратил навыки, необходимые для выживания в дикой природе. Отпустить его — значит подвергнуть серьезной опасности. Сейчас он живет в условиях, максимально приближенных к естественным, под наблюдением специалистов», — рассказали в зоопарке.