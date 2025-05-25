Как в зоопарке Ташкента живут конфискованные животные

К этому любителей держать экзотическую живность дома подтолкнули изменения в законодательстве. В начале 2025 года в Узбекистане ужесточили ответственность за содержание диких животных физлицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе. За это придется заплатить штраф от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией этих животных. И теперь добросовестные владельцы диких животных сами привозят их в зоопарк.