Молодые, перспективные, умные, талантливые, красивые. В белорусских школах отзвенели последние звонки

Директор подчеркнула, что учреждение отслеживает дальнейшую судьбу своих выпускников. «Мы наблюдаем за нашими детьми после гимназии: где они учатся, куда идут работать в будущем. Мы приглашаем наших выпускников на вечера встреч, они рассказывают о своих успехах. Я горжусь тем, что в НИИ травматологии заместитель главного врача — наш выпускник Павел Волотовский. Я сама его учила химии, и мне очень приятно. В 6-й больнице есть наши выпускники, в 9-й больнице, учитывая ее близость к гимназии, половина врачей — наши родители и наши выпускники. Мы гордимся медицинским профилем. Мы делаем все, чтобы наши дети поступили. Это прежде всего углубленное изучение химии, биологии, у нас работают факультативные курсы “Введение в медицинскую профессию”. В этом году их ведет детский врач — заведующая отделением столичной детской поликлиники. Учащиеся медицинских классов бывают в поликлиниках, ходят в больницы. Первый урок у них всегда проводит председатель совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академик НАН Беларуси Олег Руммо. Такая традиция у нас уже на протяжении многих лет, этот год не стал исключением. Первый урок 1 сентября в 10-м медицинском классе прошел в центре трансплантации органов», — проинформировала Екатерина Петруша.