Молодые, перспективные, умные, талантливые, красивые. В белорусских школах отзвенели последние звонки

Для более 56 тыс. выпускников 11-х классов и более 102 тыс. выпускников 9-х классов прозвенел последний звонок. В утреннем перерыве весеннего дождя в школах состоялись торжественные линейки, где вручались цветы, в небо запускались шары, звучали теплые слова напутствий и благодарности.
В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок.
В столичной гимназии № 12 во взрослую жизнь выпустили 94 одиннадцатиклассников. Сегодня все по правилам: белые рубашки, нарядные платья, именные ленты, цветы и море шаров. Обязательная часть церемонии — поздравление педагогов, передача символического ключа от гимназии выпускниками первоклассникам и, конечно же, школьный вальс. Родители старались запечатлеть на память каждое мгновение праздника. «Все говорят, что сегодня мы вступаем во взрослую жизнь, — поделилась впечатлениями выпускница 11-го класса Елизавета. — Наверное, так оно и есть. Хотя взрослой я себя почувствовала немного раньше, когда после 9-го класса выбирала, в какой профильный класс пойти. От этого зависела моя будущая профессия. Училась я в первом наборе инженерного профиля. Было увлекательно. В прошлом году наша команда заняла первое место на конкурсе среди столичных инженерных классов. Когда мне как капитану команды вручали диплом, я испытала чувство гордости и радости. Надеюсь, мы станем высококлассными инженерами, в которых так нуждается наша страна».
«В Минске два года назад было открыто 17 инженерных классов, наш был одним из них, — рассказала директор гимназии № 12 Минска Екатерина Петруша. — В прошлом году среди всех 17 классов наши дети стали лучшими. В этом году мы съездили на международный конкурс в Великий Новгород и привезли оттуда Гран-при. Там была еще команда от колледжа БНТУ, но мы оказались сильнее и победили. Это новое профильное направление и большая наша гордость. Традиционный наш профиль — медицинский. По нему мы работаем уже 33 года. Первый класс был создан решением двух министерств — здравоохранения и образования. Тогда приехали дети из Гомельской области — 25 человек, и мы их учили, профильные предметы вели преподаватели медицинского университета. За эти годы мы выпустили около 900 будущих врачей, которые прошли через наш медицинский класс. Цифра внушительная».
Директор подчеркнула, что учреждение отслеживает дальнейшую судьбу своих выпускников. «Мы наблюдаем за нашими детьми после гимназии: где они учатся, куда идут работать в будущем. Мы приглашаем наших выпускников на вечера встреч, они рассказывают о своих успехах. Я горжусь тем, что в НИИ травматологии заместитель главного врача — наш выпускник Павел Волотовский. Я сама его учила химии, и мне очень приятно. В 6-й больнице есть наши выпускники, в 9-й больнице, учитывая ее близость к гимназии, половина врачей — наши родители и наши выпускники. Мы гордимся медицинским профилем. Мы делаем все, чтобы наши дети поступили. Это прежде всего углубленное изучение химии, биологии, у нас работают факультативные курсы “Введение в медицинскую профессию”. В этом году их ведет детский врач — заведующая отделением столичной детской поликлиники. Учащиеся медицинских классов бывают в поликлиниках, ходят в больницы. Первый урок у них всегда проводит председатель совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академик НАН Беларуси Олег Руммо. Такая традиция у нас уже на протяжении многих лет, этот год не стал исключением. Первый урок 1 сентября в 10-м медицинском классе прошел в центре трансплантации органов», — проинформировала Екатерина Петруша.
Поздравить выпускников с последним школьным звонком на линейку пришел проректор по лечебной работе Белорусского государственного медицинского университета Владислав Римашевский. Он отметил, что гимназия № 12 — это настоящая кузница кадров. «Самые лучшие студенты Белорусского государственного медуниверситета — это выпускники 12-й гимназии. В последующем они такие же замечательные врачи и руководители. Они видны и в науке, и в учебе, и в общественной жизни. Поэтому отдельная благодарность коллективу, руководителю учреждения, — заявил проректор. — Так приятно сегодня присутствовать на этом празднике: хорошая организация, все проходит очень тепло и душевно, дети улыбаются, видна преемственность поколений. Теплые слова прозвучали и в адрес первоклассников, и в адрес девятиклассников, но короли сегодняшнего праздника — выпускники 11-х классов. Их внешний вид, поведение — все демонстрирует, что это лучшая часть нашего общества. Молодые, перспективные, умные, талантливые, красивые. Испытал глубокое чувство удовлетворения от того, что посмотрел, какая будущая смена у нас растет. Ждем их с удовольствием в нашем вузе в качестве абитуриентов».
«Хочется пожелать нашим выпускникам счастливой дороги, удачи во всем, чтобы в жизни все получалось. Хочется, чтобы по окончании 11-го класса они выбрали ту профессию, которая будет им в жизни приносить удовлетворение и понимание, чтобы они действительно были уверены, что выбрали правильную дорогу. С каждым выпускником мы отдаем частичку своего сердца, частичку своей души, потому что это наши дети. За 11 лет они нам стали родными. Мы переживаем за каждого. Удачи, успеха нашим выпускникам!» — напутствовала директор гимназии.
Светлана ПЕКАРЬ,
БЕЛТА. -0-