Книга белорусского автора впервые появилась в самом красивом книжном центре Китая

24 мая, Дуньхуан /Корр. БЕЛТА/. Книжный центр города Дуньхуан китайской провинции Ганьсу пополняется новинками, радуя многочисленных туристов богатством печатных изданий и сопутствующими книжной теме элементами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Директор этого масштабного книжного центра Ма Жуй рассказала белорусским журналистам, что это самый красивый и уникальный книжный центр страны. В нем собрано 1180 древних литературных произведений из Дуньхуана по 50 категориям, в том числе 149 — из британской коллекции, 104 — из французской коллекции, 111 — из коллекции Ганьсу и 150 — из Национальной библиотеки Китая и некоторых других.
«Книжный центр Дуньхуана — это великолепный современный комплекс, в котором прекрасно сочетаются книги, каллиграфические работы и картины, культурные и творческие проекты, кафе и где проводятся культурные мероприятия Дуньхуана», — добавила Ма Жуй.
Благодаря различным способам знакомства с культурой Дуньхуана, таким как художественное творчество и академический обмен, центр позволяет читателям перемещаться по литературно-художественному пространству, погружаясь в очарование культуры и искусства Дуньхуана.
Центр сотрудничает с более чем 1 тыс. издательств по всей стране, чтобы собрать более 20 тыс. томов книг, в том числе на тему Дуньхуана. Их огромный массив представлен в разных категориях для читателей, которые могут разместиться и на стеклянном полу, и у окна. «Они погружаются в океан культуры Дуньхуана», — отметила Ма Жуй.
Среди представленных произведений наибольшую долю занимают буддийские тексты, книги по астрономии, календари, жизненные истории. Книги впечатляют читателей культурной глубиной и особым художественным стилем Дуньхуана.
Впервые в Книжном центре сейчас появилась книга белорусского писателя. Делегация белорусских журналистов передала центру книгу «Судьбы женщин — судьба единой Беларуси» Алины Гришкевич. Автор рассказала, что книга опубликована на четырех языках одновременно (белорусском, русском, китайском и английском) в издательстве БЕЛТА. Она рассказывает об уникальных судьбах белорусских женщин. Теперь многочисленные китайские и зарубежные туристы будут знакомиться и с белорусским изданием. -0-
Фото Алины Гришкевич.