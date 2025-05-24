Книга белорусского автора впервые появилась в самом красивом книжном центре Китая

Центр сотрудничает с более чем 1 тыс. издательств по всей стране, чтобы собрать более 20 тыс. томов книг, в том числе на тему Дуньхуана. Их огромный массив представлен в разных категориях для читателей, которые могут разместиться и на стеклянном полу, и у окна. «Они погружаются в океан культуры Дуньхуана», — отметила Ма Жуй.