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Глава Башкирии поздравил «Комсомольскую правду» с вековым юбилеем

Радий Хабиров поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, «Комсомольская правда» празднует свой вековой юбилей. С самого утра в адрес руководства, редакторов и журналистов народной газеты приходят поздравительные телеграммы. Увидеть поздравления от друзей читателей со всех концов страны можно здесь.

Поздравил «Комсомолку» со 100-летием и глава Башкирии Радий Хабиров. В поздравительной телеграмме он поблагодарил издание за плодотворное сотрудничество и достойный вклад в информационное продвижение успехов и достижений региона.

— Ваше издание, отмеченное творчеством талантливых журналистов разных поколений, целый век служит летописью великой эпохи, ярко и честно освещая ключевые события в жизни страны. Ваш высокий профессионализм, гражданская ответственность, патриотизм, особый узнаваемый стиль и авторский почерк заслуживают искреннего уважения, — говорится в поздравительной телеграмме от имени Радия Хабирова.

Глава Башкирии также пожелал лично генеральному директору и главному редактору «Комсомольской правды» и всему коллективу здоровья и новых творческих высот.

— Желаю Вам, уважаемая Олеся Вячеславовна, и всему коллективу крепкого здоровья, новых творческих высот! Пусть «Комсомолка» и дальше звучит голосом нашего времени как самое народное и любимое издание миллионов россиян! — говорится в телеграмме.

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