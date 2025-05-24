«До 2021 года … не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление

Министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля выступил с заявлением о состоянии государственного управления до прихода к власти нынешней команды. По его словам, до 2021 года Республика Молдова как государственная администрация фактически не существовала.
«Я понимаю, что всем надоело и никто это не любит, но я буду настаивать — до 2021 года не существовала Республика Молдова, как государственная администрация. Не существовала. В прямом смысле. В прямом смысле её не было, ничего не было в министерствах», — заявил Боля.
Он добавил, что, придя в министерство, увидел, как чиновники годами производили лишь единичные проекты законов или постановлений.
«Там были люди, которые за год делали один законопроект, два или три постановления», — отметил он.
Высказывание вызвало волну иронии и критики. В соцсетях и Telegram-каналах пользователи задаются вопросами:
А кто тогда подписывал Соглашение об ассоциации с ЕС?
Как был получен безвиз с Европой, если «государства не было»?
А что насчёт «истории успеха»?
Особенно остро комментаторы воспринимают подразумеваемую «пустоту» в таких ведомствах, как МВД и Минобразования, которые активно работали и принимали ключевые решения в 2010-х годах.
— А кто же тогда творил «историю успеха»? А зачем с такими Евросоюз договор об ассоциации подписывал? А как таким безвиз-то одобрили? А вот интересно, в МВД и Минпросвещении до 2021 года тоже всё было прямо настолько плохо — особенно где-то там в 2011—2015 годах. Ох, по тонкому льду тащат госмифологию PAS, — иронизирует ТГ-канал «Гений Карпат».