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«До 2021 года … не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление

Высказывание вызвало волну иронии и критики в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля выступил с заявлением о состоянии государственного управления до прихода к власти нынешней команды. По его словам, до 2021 года Республика Молдова как государственная администрация фактически не существовала.

«Я понимаю, что всем надоело и никто это не любит, но я буду настаивать — до 2021 года не существовала Республика Молдова, как государственная администрация. Не существовала. В прямом смысле. В прямом смысле её не было, ничего не было в министерствах», — заявил Боля.

Он добавил, что, придя в министерство, увидел, как чиновники годами производили лишь единичные проекты законов или постановлений.

«Там были люди, которые за год делали один законопроект, два или три постановления», — отметил он.

Высказывание вызвало волну иронии и критики. В соцсетях и Telegram-каналах пользователи задаются вопросами:

А кто тогда подписывал Соглашение об ассоциации с ЕС?

Как был получен безвиз с Европой, если «государства не было»?

А что насчёт «истории успеха»?

Особенно остро комментаторы воспринимают подразумеваемую «пустоту» в таких ведомствах, как МВД и Минобразования, которые активно работали и принимали ключевые решения в 2010-х годах.

— А кто же тогда творил «историю успеха»? А зачем с такими Евросоюз договор об ассоциации подписывал? А как таким безвиз-то одобрили? А вот интересно, в МВД и Минпросвещении до 2021 года тоже всё было прямо настолько плохо — особенно где-то там в 2011—2015 годах. Ох, по тонкому льду тащат госмифологию PAS, — иронизирует ТГ-канал «Гений Карпат».