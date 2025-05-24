«До 2021 года … не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление

— А кто же тогда творил «историю успеха»? А зачем с такими Евросоюз договор об ассоциации подписывал? А как таким безвиз-то одобрили? А вот интересно, в МВД и Минпросвещении до 2021 года тоже всё было прямо настолько плохо — особенно где-то там в 2011—2015 годах. Ох, по тонкому льду тащат госмифологию PAS, — иронизирует ТГ-канал «Гений Карпат».