«Собрали букет призовых мест». Участники «АРТ-вакацый» рассказали, чем поразили жюри

Сразу в нескольких номинациях отмечен практически тезка форума коллектив «АРТ-формат» Гомельского государственного колледжа бытового обслуживания. Его руководитель, заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе Иван Ильющенко вместе с ребятами дважды поднимался на сцену за наградами. У коллектива — два первых места в номинациях «Театральный жанр» и «Хореографический жанр». И на различных площадках «Молодежной столицы — 2025» название коллектива звучит громко и зажигательно. «На этом концерте мы представили три номера. Показываем военный, молодежный и патриотический блок. В театральном жанре представили номер на военную тематику. Это колокола, оживающие статуи — все очень проникновенно, трогательно и атмосферно. Мы сделали акцент на сохранении памяти, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили, чтили и знали историю своей страны, а также на человеческих чувствах и ценностях, которые свойственны каждому из нас», — рассказал руководитель. По его мнению, каждый номер был очень сильный, однако ребята остались буквально в шаге от Гран-при, оставив возможность для дальнейшего роста.