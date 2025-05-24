«Собрали букет призовых мест». Участники «АРТ-вакацый» рассказали, чем поразили жюри

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Призеры республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» рассказали, чем удивляли жюри, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего на отборочных этапах этого сезона «АРТ-вакацый» приняли участие около 200 коллективов. Жюри под председательством заслуженной артистки Ирины Дорофеевой определило лучшие номера. О высоком уровне выступлений свидетельствует тот факт, что гала-концерт длился не один час. И церемония награждения собрала на сцене и в зале Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи десятки молодых людей и их педагогов.
Диплом I cтепени в номинации «Вокально-хоровой жанр» увозит из «Молодежной столицы — 2025» народная студия вокала «Дружбакi i сяброўкi» Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа. «Наша программа представляла больше хореографическое направление, но также были сделаны вокально-хореографические связки. Мы больше представляем вокальную сферу. Сегодня мы были удостоены чести открывать концерт. Выступали самые первые вместе коллегами в прологе “Мы — Вселенная”. Это как тема единства, объединения, мира», — подчеркнула руководитель студии Елена Концеал. Она отметила, что в колледже давно существует коллектив со статусом народный, но каждый новый учебный год проходит прослушивание первокурсников, чтобы пополнить копилку талантов. И на фестивале учреждение представляли свежие лица.
Инструментальный ансамбль «Новое звучание» Гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы награжден дипломом I степени в номинации «Инструментальный жанр». «Эмоции у всех ребят еще очень-очень яркие, потому что буквально пару минут назад получили свою награду. Мы делали ставку на композицию, близкую молодежи. Взяли саундтрек из кинофильма “Такси”. Наша награда показывает, что эта композиция попала и в сердца жюри. К нашей радости, это не первая награда за годы проведения фестиваля. Мы собрали уже весь букет призовых мест», — поделился руководитель коллектива Валерий Станкевич.
Сразу в нескольких номинациях отмечен практически тезка форума коллектив «АРТ-формат» Гомельского государственного колледжа бытового обслуживания. Его руководитель, заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе Иван Ильющенко вместе с ребятами дважды поднимался на сцену за наградами. У коллектива — два первых места в номинациях «Театральный жанр» и «Хореографический жанр». И на различных площадках «Молодежной столицы — 2025» название коллектива звучит громко и зажигательно. «На этом концерте мы представили три номера. Показываем военный, молодежный и патриотический блок. В театральном жанре представили номер на военную тематику. Это колокола, оживающие статуи — все очень проникновенно, трогательно и атмосферно. Мы сделали акцент на сохранении памяти, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили, чтили и знали историю своей страны, а также на человеческих чувствах и ценностях, которые свойственны каждому из нас», — рассказал руководитель. По его мнению, каждый номер был очень сильный, однако ребята остались буквально в шаге от Гран-при, оставив возможность для дальнейшего роста.
Фестиваль «АРТ-вакацыі» нацелен на формирование гражданственности и патриотизма молодежи, ценностного отношения к историко-культурному наследию белорусского народа, содействие внедрению социокультурных новаций и поддержке инициатив, творческом развитии и самореализации молодежи. Организаторами традиционно выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. -0-