«Школа дала мне самых близких людей». Как гимназистки из Минска прощаются с детством

«За эти 11 лет школа дала мне самых близких людей. Например, рядом со мной — моя лучшая подруга, с которой мы дружим уже девять лет. Благодаря школе мы стали неразлучны. Я училась здесь с первого класса — можно сказать, коренной гимназист. Пока не верится, что все это позади, наверное, осознание придет только осенью. Планы на будущее грандиозные. Не хочу раскрывать всего, но ориентируюсь на юридическую сферу», — поделилась Кристина.