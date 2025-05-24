«Школа дала мне самых близких людей». Как гимназистки из Минска прощаются с детством

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок — это не просто прощание со школой, а символ взросления, благодарности и дружбы, которая не заканчивается вместе с уроками. Таким мнением поделились выпускницы столичной гимназии № 192 Кристина Содоль и Ульяна Федоринчик на городском празднике «Последний звонок» в «Минск-Арене», передает корреспондент БЕЛТА.
В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок Финальный аккорд детства. «Последний звонок» для выпускников столицы проходит в «Минск-Арене».
«За эти 11 лет школа дала мне самых близких людей. Например, рядом со мной — моя лучшая подруга, с которой мы дружим уже девять лет. Благодаря школе мы стали неразлучны. Я училась здесь с первого класса — можно сказать, коренной гимназист. Пока не верится, что все это позади, наверное, осознание придет только осенью. Планы на будущее грандиозные. Не хочу раскрывать всего, но ориентируюсь на юридическую сферу», — поделилась Кристина.
Подруга девушки Ульяна также учится в 192-й гимназии с первого класса. Она призналась, что школьные годы помогли раскрыть таланты и научили многому. «Мы с Кристиной сразу пошли вместе танцевать. Участвовали в жизни школы, выступали на городских мероприятиях, — рассказала Ульяна Федоринчик. — Мы будем скучать по нашим учителям. Особенно по учителю английского языка, нашему классному руководителю, преподавателям белорусского и физики. У нас действительно были замечательные педагоги».
По словам девушек, прощальная неделя в гимназии была наполнена символами: каждый день класса посвящался определенному цвету в одежде — в знак единства и прощания со школой. «Планы на будущее у нас большие. И пусть впереди еще много неопределенного, мы уверены — все получится», — добавили выпускницы. -0-
Фото Надежды Костецкой.