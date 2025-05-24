За сутки со дна Черного моря в Анапе собрали 88 мешков мазута

Сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы продолжают очищать пляжи и дно Черного моря от мазута спустя полгода после аварии в Керченском проливе. Накануне, 23 мая, водолазы нырнули в море 166 раз и в собрали со дна 88 мешков мазутной смеси, сообщили сегодня в оперативном штабе Краснодарского края.