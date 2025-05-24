«Сумерки», «Небо Москвы» и «Венгерская»: какие сорта сирени цветут сейчас в Москве

У шофера, а впоследствии и механика автобазы Леонида Колесникова сирень была любимым хобби. Сначала он коллекционировал разные сорта, привозя саженцы из разорившихся дворянских усадеб и поместий, а затем попробовал вывести свой, опираясь на труды Тимирязева и Мичурина. И получилось! Благодаря Леониду Колесникову в мире появился термин «русская сирень»: раньше была известна только французская. Его первым сортом, получившим признание за рубежом, стала «Красавица Москвы» с необычным сочетанием темно-розовых бутонов и белых цветков. В 1952 году Колесников за сирень был удостоен Сталинской премии, а в 1973 году Международное общество сирени наградило его «Золотой веткой сирени».