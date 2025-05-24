«Сумерки», «Небо Москвы» и «Венгерская»: какие сорта сирени цветут сейчас в Москве

19 мая отметили Международный день сирени. Эта дата приурочена ко дню рождения Леонида Колесникова, селекционера-самоучки, выведшего более 300 сортов. О том, как благодаря ему русская сирень стала известна во всем мире, «Вечерней Москве» рассказал начальник отдела ООПТ и оранжерейного комплекса музея-заповедника «Царицыно» Владимир Упелниек.
У шофера, а впоследствии и механика автобазы Леонида Колесникова сирень была любимым хобби. Сначала он коллекционировал разные сорта, привозя саженцы из разорившихся дворянских усадеб и поместий, а затем попробовал вывести свой, опираясь на труды Тимирязева и Мичурина. И получилось! Благодаря Леониду Колесникову в мире появился термин «русская сирень»: раньше была известна только французская. Его первым сортом, получившим признание за рубежом, стала «Красавица Москвы» с необычным сочетанием темно-розовых бутонов и белых цветков. В 1952 году Колесников за сирень был удостоен Сталинской премии, а в 1973 году Международное общество сирени наградило его «Золотой веткой сирени».
Стройные ряды.
Самый большой сирингарий в Москве находится на ВДНХ. Он был высажен в 1985 году, к 40-летию со дня Победы. В нем произрастает около 500 кустов сортовой сирени.
Кофейная «Мулатка».
Сирень «Мулатка», выведенная Николаем Михайловым, — одна из самых редких. В пору раскрытия темно-фиолетовые бутоны превращаются в пурпурно-лиловые цветки с молочно-шоколадным оттенком. В процессе отцветания кофейный акцент усиливается, сирень становится цвета какао.
Короли одобряют.
Сорт сирени Колесникова «Галина Уланова» растет в парке Букингемского дворца в Лондоне, Королевских ботанических садах в Гамильтоне и Канаде, в США и Тайницком саду Кремля. Она включена в коллекции сирингариев многих ботанических садов мира.
Наша, юбилейная.
К 65-летию Великой Победы коллективом селекционеров «Русская сирень» был выведен сорт «Вечерняя Москва». Это один из самых красивых сортов сирени, сочетающий зеленые бутоны с лиловыми и голубыми лепестками. Еще одной особенностью сорта является аромат, который усиливается в вечерние часы.
Именная.
Сирень сорта «Память о Колесникове» имеет крупные округлые цветки, напоминающие полураскрывшиеся розочки, сохраняющие форму до полного отцветания, а каждый цветок в кисти самодостаточен.
Пестрое разнообразие.
Сорт «Кремлевские куранты» необычайно декоративен, когда распускается. Фиолетовые бутоны соседствуют с густо-лиловыми крупными цветками.
Яркий хамелеон.
«Небо Москвы» сначала имеет густо-сиреневые с пурпурным оттенком цветки. Затем они меняют цвет на голубовато-лиловый. Отцветающие — белесовато-голубые. Поэтому в международном реестре этот сорт относят сразу к трем цветовым группам.
Без запаха.
Единственный сорт сирени, который вообще не пахнет, — это Венгерская сирень, выведенная в 1830 году на территории Австро-Венгрии.
Красота «Сумерков».
Сирень «Сумерки» обладает редчайшим цветом: когда цветки еще только распускаются, у них насыщенный пурпурно-фиолетовый оттенок, который затем становится синим. Особенно красиво выглядит в сумерках.
СМОТРЕТЬ МОЖНО, РВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
За сорванную с кустов сирень может грозить штраф до 500 тысяч рублей. По закону кусты в парках и на улицах — собственность города. Если сирень сорвали из корыстных побуждений и причинили ущерб более чем на 2,5 тысячи рублей, то действие считается кражей и квалифицируется по статье 158 УК РФ. А если после срыва сирени куст перестанет цвести, то дело могут квалифицировать по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений или повреждение деревьев»).
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.
Жизненный период куста сирени составляет более 100 лет. Поэтому красоте растения могут радоваться не только дети человека, который посадил сирень в палисаднике, но и его правнуки.
ГДЕ ПОЛЮБОВАТЬСЯ.
Сиреневый сад на Щелковском шоссе М. Черкизовская.
Это место неформально считается центром сиреневой столицы. Здесь находится одна из крупнейших коллекций этих растений — 32 сорта сирени. Все они были выведены Леонидом Колесниковым.
Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова М. Ломоносовский проспект.
Здесь одна из крупнейших коллекций сирени в стране: около 130 сортов, высаженных в два ряда по принципу цветовой градации — от темных тонов к светлым. Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН Владыкино Сирингарий Главного ботанического сада — это одно из главных хранилищ сиреневой культуры России. Здесь представлено около 200 образцов, из них 17 видов, 177 сортов и 23 гибридных сеянца. Эта коллекция считается крупнейшей не только в России, но и одной из самых обширных в мире.
Музей-заповедник «Царицыно» М. Царицыно.
Сирень в «Царицыне» растет с момента основания парка — в XVIII веке здесь уже были кустарники. Сегодня сирень можно встретить как в открытом грунте, так и в оранжереях, где цветение продолжается даже зимой.
Парк «Красная Пресня» Выставочная.
Уникальное место, где сирень сочетается с видом на Красногвардейские пруды. По берегам высажены как садовые, так и дикорастущие сорта, оттенки — от белых до пурпурных.