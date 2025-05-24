Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с махачкалинским ФК «Динамо» в матче РПЛ

Сегодня, 24 мая, в заключительном туре РПЛ футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Динамо» (Махачкала). Встреча завершилась со счетом 1:1 (1:0).
В начале первой половины матча команды играли уверенно, но без голов. Потом, на 35-й минуте, Умар Сако (ФК «Ростов») получил желтую карточку, а на 40-й минуте потребовалась помощь Кириллу Щетинину (ФК «Ростов»), он упал и ударился плечом после маневра Никиты Глушкова (ФК «Динамо»). Динамовец получил за это желтую карточку.
На 45-й минуте хозяева поля вышли вперед — гол забил Эгаш Касинтура (ФК «Динамо»). В итоге на перерыв футболисты ушли при счете 1:0 (1:0).
Второй тайм начался с активного противостояния. На 49-й минуте опасно пробил Николай Комличенко (ФК «Ростов»), но гола не последовало. На 57-й минуте за грубый фол желтую карточку вручили Эгашу Касинтуре (ФК «Динамо»), а потом игрока вовсе удалили с поля. В итоге ростовчане оказались в большинстве.
На 73-й минуте счет сравнял Иван Комаров (ФК «Ростов»), а 86-й был удален Умар Сако (ФК «Ростов»). В дополнительное время ситуация не изменилась, в итоге состоялась ничья.
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