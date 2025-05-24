Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с махачкалинским ФК «Динамо» в матче РПЛ

В начале первой половины матча команды играли уверенно, но без голов. Потом, на 35-й минуте, Умар Сако (ФК «Ростов») получил желтую карточку, а на 40-й минуте потребовалась помощь Кириллу Щетинину (ФК «Ростов»), он упал и ударился плечом после маневра Никиты Глушкова (ФК «Динамо»). Динамовец получил за это желтую карточку.