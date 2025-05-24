Новые выделенные полосы заработают в Москве с 14 июня

«Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два — четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25 процентов», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.