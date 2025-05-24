Новые выделенные полосы заработают в Москве с 14 июня

Новые выделенные полосы заработают на северо-западе Москвы, Северо-Западной хорде и на дублере Большой Академической улицы с 14 июня. На них будут курсировать 23 городских и пригородных маршрута, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
«Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два — четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25 процентов», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Также новы полосы сделают на бульваре Яна Райниса, в Неманском и Трикотажном проездах.
Ранее специалисты обновили асфальт на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, заменив в общей сложности 650 000 квадратных метров покрытия. Сначала они сделали фрезерование покрытия, отремонтировали смотровые колодцы и решетки дождевой канализации, а потом уложили новое полотно из асфальтобетона и нанесли дорожную разметку.
Между тем в Москве специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений до конца 2025 года. Работы пройдут на Патриаршем мосту, Строгинском мосту, пяти эстакадах на Можайском шоссе и Магистральной эстакаде.